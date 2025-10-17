Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором

"Вместе мы работаем над системным развитием Приволжского федерального округа. В новой должности моя задача – обеспечить координацию исполнения федеральных инициатив и перевод лучших практик в конкретные проекты в регионах. В приоритете – повышение качества жизни граждан за счет улучшения социальных услуг и развития инфраструктуры", - приводятся слова Ивана Амирова.

"Иван Алексеевич удостоен медали "За отличие в охране общественного порядка" – государственной награды, которая подчеркивает его мужество и отвагу, проявленные в ходе СВО. Эта награда говорит о готовности брать на себя ответственность, эффективно работать в команде и проявлять инициативу. Именно такие люди нужны для работы в органах государственной власти", - сказал полпред президента в ПФО.