Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Иван Амиров назначен федеральным инспектором по Пермскому краю, сообщается в Telegram-канале программы.
"Участник программы "Время героев" Иван Амиров назначен федеральным инспектором по Пермскому краю. В мае прошлого года он стал одним из 83 участников первого потока программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления президентской академии", - говорится в сообщении.
Сам Амиров заявил, что рад, что стал членом большой семьи программы "Время героев", и добавил, что его наставником является полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
"Вместе мы работаем над системным развитием Приволжского федерального округа. В новой должности моя задача – обеспечить координацию исполнения федеральных инициатив и перевод лучших практик в конкретные проекты в регионах. В приоритете – повышение качества жизни граждан за счет улучшения социальных услуг и развития инфраструктуры", - приводятся слова Ивана Амирова.
В свою очередь Игорь Комаров считает, что опыт Ивана Амирова будет востребован на госслужбе.
"Иван Алексеевич удостоен медали "За отличие в охране общественного порядка" – государственной награды, которая подчеркивает его мужество и отвагу, проявленные в ходе СВО. Эта награда говорит о готовности брать на себя ответственность, эффективно работать в команде и проявлять инициативу. Именно такие люди нужны для работы в органах государственной власти", - сказал полпред президента в ПФО.
Отмечается, что Иван Амиров родился в Саратове в 1986 году. Он окончил Поволжскую академию государственной службы имени Столыпина в 2010 году, служил в органах правопорядка 18 лет. Подчеркивается, что в зоне СВО обеспечивал правопорядок и общественную безопасность. Он женат, воспитывает троих детей.
