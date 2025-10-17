Рейтинг@Mail.ru
Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором - РИА Новости, 17.10.2025
15:15 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/amirov-2048888300.html
Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором
Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором - РИА Новости, 17.10.2025
Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором
Участник программы "Время героев" Иван Амиров назначен федеральным инспектором по Пермскому краю, сообщается в Telegram-канале программы. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:15:00+03:00
2025-10-17T15:15:00+03:00
общество
пермский край
россия
игорь комаров
пермский край
россия
общество, пермский край, россия, игорь комаров
Общество, Пермский край, Россия, Игорь Комаров
Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором

Участник "Времени героев" Амиров стал федеральным инспектором по Пермскому краю

© Фото : официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округеУчастник президентской программы "Время героев" Иван Амиров назначен федеральным инспектором по Пермскому краю
Участник президентской программы Время героев Иван Амиров назначен федеральным инспектором по Пермскому краю - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
Участник президентской программы "Время героев" Иван Амиров назначен федеральным инспектором по Пермскому краю
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Иван Амиров назначен федеральным инспектором по Пермскому краю, сообщается в Telegram-канале программы.
"Участник программы "Время героев" Иван Амиров назначен федеральным инспектором по Пермскому краю. В мае прошлого года он стал одним из 83 участников первого потока программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления президентской академии", - говорится в сообщении.
Сам Амиров заявил, что рад, что стал членом большой семьи программы "Время героев", и добавил, что его наставником является полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
"Вместе мы работаем над системным развитием Приволжского федерального округа. В новой должности моя задача – обеспечить координацию исполнения федеральных инициатив и перевод лучших практик в конкретные проекты в регионах. В приоритете – повышение качества жизни граждан за счет улучшения социальных услуг и развития инфраструктуры", - приводятся слова Ивана Амирова.
В свою очередь Игорь Комаров считает, что опыт Ивана Амирова будет востребован на госслужбе.
"Иван Алексеевич удостоен медали "За отличие в охране общественного порядка" – государственной награды, которая подчеркивает его мужество и отвагу, проявленные в ходе СВО. Эта награда говорит о готовности брать на себя ответственность, эффективно работать в команде и проявлять инициативу. Именно такие люди нужны для работы в органах государственной власти", - сказал полпред президента в ПФО.
Отмечается, что Иван Амиров родился в Саратове в 1986 году. Он окончил Поволжскую академию государственной службы имени Столыпина в 2010 году, служил в органах правопорядка 18 лет. Подчеркивается, что в зоне СВО обеспечивал правопорядок и общественную безопасность. Он женат, воспитывает троих детей.
ОбществоПермский крайРоссияИгорь Комаров
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
