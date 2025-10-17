https://ria.ru/20251017/alihanov-2048839198.html
Алиханов призвал отменить льготный режим для импортных самолетов
Алиханов призвал отменить льготный режим для импортных самолетов - РИА Новости, 17.10.2025
Алиханов призвал отменить льготный режим для импортных самолетов
России надо будет прекратить режим временного ввоза самолетов из-за рубежа, отменив эту льготу для импорта, когда будут сертифицированы отечественные лайнеры,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T12:41:00+03:00
2025-10-17T12:41:00+03:00
2025-10-17T12:41:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e9a0a7dbae9f6eae4d401dbf04c06ddb.jpg
https://ria.ru/20251007/rosaviatsija-2046946302.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_59:0:1198:854_1920x0_80_0_0_f1a8510991110e1f96db50523a1e231d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
Алиханов призвал отменить льготный режим для импортных самолетов
Алиханов призвал прекратить режим временного ввоза самолетов из-за рубежа