Двое взрослых и ребенок погибли при атаке ВСУ по Алешкам

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. При атаке ВСУ на Алешки погибли три человека, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли в ходе интенсивного обстрела жилого сектора в Алешках", — написал он в Telegram-канале.
Глава региона рассказал о других последствиях ударов:
- в Каховке дроны повредили фасад и кровлю Дома культуры "Мелиоратор";
- в Каланчаке из-за атаки БПЛА загорелся топливный резервуар на АЗС, пожар потушили, пострадавших нет;
- без света остались 23 населенных пункта Великолепетихского и Горностаевского округов с населением 16,5 тысячи человек, идут восстановительные работы.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
Во вторник посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в Херсонской области за неделю погибли десять мирных жителей.
