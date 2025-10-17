Рейтинг@Mail.ru
Двое взрослых и ребенок погибли при атаке ВСУ по Алешкам - РИА Новости, 17.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 17.10.2025 (обновлено: 12:27 17.10.2025)
Двое взрослых и ребенок погибли при атаке ВСУ по Алешкам
Двое взрослых и ребенок погибли при атаке ВСУ по Алешкам
При атаке ВСУ на Алешки погибли три человека, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 17.10.2025
вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, каховка, родион мирошник
Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Каховка, Родион Мирошник
Двое взрослых и ребенок погибли при атаке ВСУ по Алешкам

Двое взрослых и 10-летний ребёнок погибли при ударе ВСУ по Алёшкам

Атака ВСУ на Херсонскую область
Атака ВСУ на Херсонскую область
Атака ВСУ на Херсонскую область
Атака ВСУ на Херсонскую область
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. При атаке ВСУ на Алешки погибли три человека, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли в ходе интенсивного обстрела жилого сектора в Алешках", — написал он в Telegram-канале.
Последствия атаки со стороны ВСУ в Херсонской области
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Херсонской области
Глава региона рассказал о других последствиях ударов:
  • в Каховке дроны повредили фасад и кровлю Дома культуры "Мелиоратор";
  • в Каланчаке из-за атаки БПЛА загорелся топливный резервуар на АЗС, пожар потушили, пострадавших нет;
  • без света остались 23 населенных пункта Великолепетихского и Горностаевского округов с населением 16,5 тысячи человек, идут восстановительные работы.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.

Во вторник посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в Херсонской области за неделю погибли десять мирных жителей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВладимир СальдоКаховкаРодион Мирошник
 
 
