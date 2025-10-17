https://ria.ru/20251017/aktivy-2048756375.html
В Приморье арестовали имущество и активы экс-руководителей "Транзит-ДВ"
В Приморье арестовали имущество и активы экс-руководителей "Транзит-ДВ" - РИА Новости, 17.10.2025
В Приморье арестовали имущество и активы экс-руководителей "Транзит-ДВ"
Имущество и активы на более чем 1 миллиард рублей трёх бывшей руководителей ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ", обвиняемых в мошенничестве на 3,5 миллиарда рублей в РИА Новости, 17.10.2025
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Имущество и активы на более чем 1 миллиард рублей трёх бывшей руководителей ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ", обвиняемых в мошенничестве на 3,5 миллиарда рублей в Приморье, арестованы, сообщает УМВД России по региону.
По данным ведомства, фигуранты, занимавшие руководящие посты в ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ" с 2014 по 2017 год, обвиняются в многомиллиардном мошенничестве. Путем искусственного завышения уставного капитала и предоставления поддельной отчетности они получили в банке три кредита на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Значительная часть средств (2,255 миллиарда рублей) была легализована через сделки с аффилированными компаниями, а оставшаяся сумма выведена через убыточные сделки, что привело к полному банкротству организации.
В Ленинский районный суд Владивостока
поступило уголовное дело в отношении Болдырева С.А., Дубровиной Т.А., Хилинского К.О., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, пунктами "а, б" части 4 статьи 174.1, статьей 196 УК РФ
. Как сообщает прокуратура, двое скрывшихся от следствия фигурантов объявлены в международный розыск.
"В Приморском крае
окончено расследование уголовного дела о многомиллиардном мошенничестве… Арестовано движимое и недвижимое имущества обвиняемых, в том числе активы на сумму свыше 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Помимо этого, фигурантам уголовного дела судом избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде, запрета определенных действий и в виде заключения под стражу.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.