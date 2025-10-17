https://ria.ru/20251017/akter-2048890544.html
Умер актер из "Голого пистолета" Эд Уильямс
Умер актер из "Голого пистолета" Эд Уильямс - РИА Новости, 17.10.2025
Умер актер из "Голого пистолета" Эд Уильямс
Американский актер Эд Уильямс, сыгравший во всех частях комедии "Голый пистолет", где главную роль исполнил Лесли Нильсен, скончался в возрасте 98 лет, сообщил... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:23:00+03:00
2025-10-17T15:23:00+03:00
2025-10-17T15:23:00+03:00
калифорния
лос-анджелес
в мире
эд уильямс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048889904_0:9:881:505_1920x0_80_0_0_340aa9a2836f90dbadb44033f8c2a0dd.jpg
калифорния
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048889904_0:0:837:627_1920x0_80_0_0_94e0cbcbc7457a4f888bc8400d29ab08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калифорния, лос-анджелес, в мире, эд уильямс
Калифорния, Лос-Анджелес, В мире, Эд Уильямс
Умер актер из "Голого пистолета" Эд Уильямс
Актер из "Голого пистолета" Эд Уильямс в возрасте 98 лет