Умер актер из "Голого пистолета" Эд Уильямс
15:23 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/akter-2048890544.html
Умер актер из "Голого пистолета" Эд Уильямс
калифорния, лос-анджелес, в мире, эд уильямс
Калифорния, Лос-Анджелес, В мире, Эд Уильямс
© Paramount Television (1982)Кадр из сериала "Полицейский отряд!"
© Paramount Television (1982)
Кадр из сериала "Полицейский отряд!". Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Американский актер Эд Уильямс, сыгравший во всех частях комедии "Голый пистолет", где главную роль исполнил Лесли Нильсен, скончался в возрасте 98 лет, сообщил журнал Hollywood Reporter.
"Уильямс умер 2 октября в Лос-Анджелесе", - сообщила изданию внучка актера Стефани Уильямс.
Уильямс родился в 1926 году в штате Калифорния. В своей актерской карьере он в основном играл проповедников, священников и министров. Актер прославился ролью полицейского-ученого в серии фильмов "Голый пистолет". Также он сыграл роль священника в комедии "Отец невесты".
Помимо актерской карьеры, Уильямс преподавал основы вещания в колледже Лос-Анджелес Сити и работал диктором на телевидении.
 
Калифорния, Лос-Анджелес, В мире, Эд Уильямс
 
 
