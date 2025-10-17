Главы армянских епархий обвинили власти в намерении разрушить ААЦ

ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Епископы, служащие в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине, и правящие архиереи епархии ААЦ в Армении распространили заявление, в котором обвинили власти страны в желании разрушить Армянскую церковь.

В среду Армянская апостольская церковь сообщила о задержании армянскими силовиками 13 священнослужителей, в том числе епископа Мкртича Прошяна. В ААЦ назвали это репрессиями, присущими тоталитарным режимам, грубым попранием права на свободу вероисповедания. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян, дело против священнослужителей в Армении касается вовлечения в участие в митингах. В четверг суд в Ереване арестовал епископа Прошяна и духовного пастыря церкви Святого Георгия в Мугни Гарегина Арсеняна. Следствие также требует ареста бухгалтера Арагацотнской епархии. Епископ стал третьим арестованным высокопоставленным священнослужителем после архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна.

В заявлении действия властей против главы Арагацотнской епархии епископа Мкртича Прошяна и священнослужителей названы противозаконными, а их арест – постыдным.

"Очевидно, что правящая политическая сила продолжает сохранять приверженность злонамеренному плану по развалу Армянской церкви, нацеливаясь на церковнослужителей и путем злоупотребления рычагами власти осуществлять репрессии и дискредитирующие действия в отношении духовных служителей и сторонников церкви", - говорится в заявлении.

Иерархи ААЦ отметили, что этими противозаконными антицерковными действиями были попраны и проигнорированы духовные чувства верующего народа, в частности, были закрыты храмы, отменены заранее запланированные обрядовые церемонии.

"Всю ответственность за эту прискорбную ситуацию несет нынешняя власть и лично премьер-министр страны, который в течение долгого времени распространяет риторику ненависти и нетерпимость в отношении Церкви и церковнослужителей, совершает явные посягательства на вековые устои церкви. Соответственно, политический характер этих явно неправовых уголовных процессов становится очевидным, когда они непосредственно следуют за заявлениями премьер-министра, нацеленными против ААЦ", - говорится в заявлении.

Епископы и иерархи призвали судебные и правоохранительные органы Армении действовать исключительно в рамках закона и не потакать произволу и групповым интересам государственных деятелей, злоупотребляющих своими должностными полномочиями.