Рейтинг@Mail.ru
Главы армянских епархий обвинили власти в намерении разрушить ААЦ - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/aats-2048753097.html
Главы армянских епархий обвинили власти в намерении разрушить ААЦ
Главы армянских епархий обвинили власти в намерении разрушить ААЦ - РИА Новости, 17.10.2025
Главы армянских епархий обвинили власти в намерении разрушить ААЦ
Епископы, служащие в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине, и правящие архиереи епархии ААЦ в Армении... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T01:56:00+03:00
2025-10-17T01:56:00+03:00
армения
ереван
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_0:294:3023:1994_1920x0_80_0_0_c385c5c2c4dc6ecbae1fe107d32a4bab.jpg
https://ria.ru/20251017/aats-2048748346.html
https://ria.ru/20251016/episkop-2048519479.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_291:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_750ec31e406c5b607452e1d837a532b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, ереван, армянская апостольская церковь
Армения, Ереван, Армянская апостольская церковь
Главы армянских епархий обвинили власти в намерении разрушить ААЦ

Епископы и архиереи ААЦ обвинили власти в намерении разрушить церковь

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Епископы, служащие в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине, и правящие архиереи епархии ААЦ в Армении распространили заявление, в котором обвинили власти страны в желании разрушить Армянскую церковь.
В среду Армянская апостольская церковь сообщила о задержании армянскими силовиками 13 священнослужителей, в том числе епископа Мкртича Прошяна. В ААЦ назвали это репрессиями, присущими тоталитарным режимам, грубым попранием права на свободу вероисповедания. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян, дело против священнослужителей в Армении касается вовлечения в участие в митингах. В четверг суд в Ереване арестовал епископа Прошяна и духовного пастыря церкви Святого Георгия в Мугни Гарегина Арсеняна. Следствие также требует ареста бухгалтера Арагацотнской епархии. Епископ стал третьим арестованным высокопоставленным священнослужителем после архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Иерарх ААЦ передал благословения Пашиняну на фоне арестов священников
00:35
В заявлении действия властей против главы Арагацотнской епархии епископа Мкртича Прошяна и священнослужителей названы противозаконными, а их арест – постыдным.
"Очевидно, что правящая политическая сила продолжает сохранять приверженность злонамеренному плану по развалу Армянской церкви, нацеливаясь на церковнослужителей и путем злоупотребления рычагами власти осуществлять репрессии и дискредитирующие действия в отношении духовных служителей и сторонников церкви", - говорится в заявлении.
Иерархи ААЦ отметили, что этими противозаконными антицерковными действиями были попраны и проигнорированы духовные чувства верующего народа, в частности, были закрыты храмы, отменены заранее запланированные обрядовые церемонии.
"Всю ответственность за эту прискорбную ситуацию несет нынешняя власть и лично премьер-министр страны, который в течение долгого времени распространяет риторику ненависти и нетерпимость в отношении Церкви и церковнослужителей, совершает явные посягательства на вековые устои церкви. Соответственно, политический характер этих явно неправовых уголовных процессов становится очевидным, когда они непосредственно следуют за заявлениями премьер-министра, нацеленными против ААЦ", - говорится в заявлении.
Епископы и иерархи призвали судебные и правоохранительные органы Армении действовать исключительно в рамках закона и не потакать произволу и групповым интересам государственных деятелей, злоупотребляющих своими должностными полномочиями.
"Государственные рычаги должны служить исключительно важнейшим целям национальной безопасности, общественной солидарности и благополучия, а не становиться орудием расправ, порождая внутреннюю вражду и раскол. Наших духовных служителей и наш верующий народ мы призываем не отступать, твердо стоять в вере и молитве, не страшиться опасностей и угроз и прилагать все усилия против творящихся в стране беззаконий и несправедливостей", - отмечается в заявлении.
Ереван - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В действиях епископа ААЦ Мкртича нет состава преступления, заявил адвокат
Вчера, 04:59
 
АрменияЕреванАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала