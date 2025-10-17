Иерарх ААЦ передал благословения Пашиняну на фоне арестов священников

ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Один из ключевых иерархов Армянской апостольской церкви, католикос Великого дома Киликийского Арам I передал благословения премьер-министру Армении Николу Пашиняну, сообщает пресс-служба кабмина республики.
В четверг Пашинян встретился с архиепископом Киликийского католикосата Шааном Саргисяном. Встреча прошла на фоне очередной волны задержаний и арестов священнослужителей Армянской апостольской церкви.
"От имени католикоса Великого Дома Киликийского Арама I архиепископ вручил премьер-министру Пашиняну книгу, изданную по случаю 30-летия интронизации Арама I. Архиепископ также передал премьер-министру Пашиняну теплые приветствия и благословения католикоса Арама I", - говорится в сообщении.
Премьер, в свою очередь, выразил благодарность за подаренную книгу и отметил, что для него большая честь получить ее. Пашинян также попросил передать свои теплые приветствия и наилучшие пожелания католикосу Араму I.
По данным пресс-службы, собеседники обменялись мнениями о деятельности Католикосата Великого Дома Киликийского в контексте событий на Ближнем Востоке, а также о ситуации, связанной с армянскими общинами в Ливане и Сирии.
В среду Армянская апостольская церковь сообщила о задержании армянскими силовиками 13 священнослужителей, в том числе епископа Мкртича Прошяна. В ААЦ назвали это репрессиями, присущими тоталитарным режимам, грубым попранием права на свободу вероисповедания. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян, дело против священнослужителей в Армении касается принуждения к участию в митингах. В четверг суд в Ереване арестовал епископа Прошяна и духовного пастыря церкви Святого Георгия в Мугни Гарегина Арсеняна. Следствие также требует ареста бухгалтера Арагацотнской епархии. Епископ стал третьим арестованным высокопоставленным священнослужителем после архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна.
Киликийский католикосат Армянской апостольской церкви (Великого дома Киликийского) ─ административно независимый католикосат ААЦ, признающий первенство чести Эчмиадзинского католикоса всех армян и верховного патриарха ААЦ. В ведении Киликийского католикосата находятся епархии ААЦ в Ливане, Сирии и на Кипре.
Резиденция Киликийского католикосата находилась в городе Сис (ныне Козан) на территории современной Турции. В 1921 году после геноцида армян правительство Османской империи дало католикосу Сааку II два дня на то, чтобы покинуть территорию. Католикосат был перенесен сначала в Иерусалим, Алеппо, Дамаск и Кипр. С 1930 года католикосат Великого дома Киликийского утвердился в Антилиасе (пригород столицы Ливана Бейрута).