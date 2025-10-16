Пал смертью храбрых: погиб военкор Иван Зуев

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Военкор РИА Новости Иван Зуев в четверг погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что Иван Зуев был мужественным, смелым и талантливым журналистом, погиб смертью храбрых при выполнении редакционного задания.

РИА Новости приводит основные вехи биографии журналиста.

Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента.

Ростовской области. Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Начинал работать в региональных уральских медиа вместе со своим другом Ростиславом Журавлевым - погибшим на СВО в 2023 году корреспондентом РИА Новости. Первая командировка Ивана на Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией

© РИА Новости Военкор РИА Новости Иван Зуев © РИА Новости Военкор РИА Новости Иван Зуев

Вторая командировка Ивана на Донбасс пришлась на весну 2018 года.

В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье. В марте началась его месячная командировка в зону СВО. Иван работал при освобождении Волновахи Сартаны , освещал окружение Мариуполя . Вместе с подразделениями ВС РФ в паре с корреспондентом РИА Новости Глебом Эрвье зашел в освобожденную Сартану, где попал под обстрел. Мина упала с другой стороны от церкви, у которой шла раздача гуманитарной помощи, здание прикрыло от осколков корреспондентов и мирных жителей.

В Волновахе Зуев фиксировал одним из первых военные преступления "Азова"* в районной больнице, второй этаж которой боевики превратили в опорный пункт, а первый этаж в военный госпиталь.

В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР

Работал на позициях на авдеевском и угледарском направлениях во время наступления ВС РФ. Неоднократно попадал под обстрелы и атаки дронов под Авдеевкой и Угледаром. При его содействии командированные с донецкого направления на курский театр военных действий получили госнаграды, в том числе звание героя России.

В ноябре 2023 года при начале наступления ВС РФ на Авдеевку работал на артиллерийских позициях 1453-го полка уральских мобилизованных, действовавших в плотной координации с разведчиками ОРБ "Спарта". Противник всю неделю пытался "найти" уральские пушки, которые поддерживали метким огнем штурмовые действия пехоты. В результате ежечасно квадрат, в котором жили артиллеристы, обстреливался.

Иван неоднократно выезжал на обстрелы Донецка, Горловки и Волновахи, чтобы фиксировать преступления киевского режима.

Попал под плотный огонь (более 10 снарядов 155 калибра из натовской гаубицы "777") на улице Розы Люксембург в центре Донецка. Несмотря на плотность обстрела, группа журналистов, в которой находился Зуев, не покинула квадрат, по которому работала артиллерия, а, сменив позицию, продолжила освещать события.

Летом 2024 года на выезде с пресс-офицерами Минобороны для съемки работы зенитных установок в Авдеевке Иван попал под атаку сразу нескольких дронов-камикадзе. Около часа журналист продолжал работу под непрекращающимся обстрелом.

Коллектив медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит РИА Новости) приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана. Вместе с тем желаем скорейшего выздоровления нашему коллеге Юре Войткевичу , который был тяжело ранен после атаки дрона ВСУ, выполняя журналистское задание с Иваном.

Ростислав Журавлев. Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин