Рейтинг@Mail.ru
Биржевая цена на золото обновила исторический рекорд - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 16.10.2025 (обновлено: 07:37 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/zoloto-2048527530.html
Биржевая цена на золото обновила исторический рекорд
Биржевая цена на золото обновила исторический рекорд - РИА Новости, 16.10.2025
Биржевая цена на золото обновила исторический рекорд
Биржевая цена на золото продолжает обновлять исторические рекорды, второй день подряд, в четверг утром превысив уже 4 250 долларов за тройскую унцию, также... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T07:23:00+03:00
2025-10-16T07:37:00+03:00
экономика
золото
сша
китай
дональд трамп
скотт бессент
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735509_0:52:3278:1896_1920x0_80_0_0_569f1bc89ecb3cc6524b6ed88f89a524.jpg
https://ria.ru/20251008/signal-2047101674.html
https://ria.ru/20251015/zoloto-2048251863.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735509_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_654a43ba57a4ae0e6430e3d609340f37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, золото, сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, федеральная резервная система сша
Экономика, Золото, США, Китай, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Федеральная резервная система США
Биржевая цена на золото обновила исторический рекорд

Биржевая цена на золото превысила $4 250 за тройскую унцию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Биржевая цена на золото продолжает обновлять исторические рекорды, второй день подряд, в четверг утром превысив уже 4 250 долларов за тройскую унцию, также очередного максимума достигла стоимость серебра, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.28 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 1,19% относительно предыдущего закрытия - на 49,96 доллара, до 4 251,56 доллара за тройскую унцию, а ранее в ходе торгов котировки достигали рекордных 4 254,8 доллара за унцию.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Глава МВФ назвала рост спроса на золото тревожным сигналом
8 октября, 17:07
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 2,01% - до 52,41 доллара за унцию, ранее в ходе торгов также достигнув рекордного значения - 52,865 доллара.
В среду была опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Согласно документу, цены на товары и услуги в США ускорили рост в августе-сентябре, это объясняется в том числе тем, что компании страны стремились переложить издержки, которые они несут из-за американских импортных пошлин, на потребителей.
"Комментарии Федеральной резервной системы США, в которых подчеркивается большая вероятность будущего снижения учетной ставки - это позитивный фактор, в то время как и президент США Дональд Трамп, заявивший о торговой войне, очевидно дает сильный импульс росту котировок золота", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda).
Трамп заявил в среду, что с Китаем идет торговая война. А в прошлую пятницу он объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли.
Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Золото помогает России и Китаю противостоять Западу
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаЗолотоСШАКитайДональд ТрампСкотт БессентФедеральная резервная система США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала