Рейтинг@Mail.ru
"Движение Первых" в рамках акции "Носики Первых" помогло животным в приютах - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
19:45 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/zhivotnye-2048709473.html
"Движение Первых" в рамках акции "Носики Первых" помогло животным в приютах
"Движение Первых" в рамках акции "Носики Первых" помогло животным в приютах - РИА Новости, 16.10.2025
"Движение Первых" в рамках акции "Носики Первых" помогло животным в приютах
Более 37 тысяч участников "Движения первых" помогли свыше 60 тысячам животных в рамках акции "Носики первых", сообщил председатель правления движения Артур... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T19:45:00+03:00
2025-10-16T19:45:00+03:00
хорошие новости
общество
россия
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
бездомные животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964720067_0:54:3195:1851_1920x0_80_0_0_d2dbb749f34d1ad7689c1de666d5dc2d.jpg
https://ria.ru/20250709/moskvichi-2028066390.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964720067_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_30a1d5b96df63b8a03dd953675fac314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", бездомные животные
Хорошие новости, Общество, Россия, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых", бездомные животные
"Движение Первых" в рамках акции "Носики Первых" помогло животным в приютах

Более 37 тысяч участников «Движения первых» помогли более 60 тысячам животных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКошка в приюте для бездомных животных
Кошка в приюте для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Кошка в приюте для бездомных животных. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 37 тысяч участников "Движения первых" помогли свыше 60 тысячам животных в рамках акции "Носики первых", сообщил председатель правления движения Артур Орлов.
«

"Завершилась самая трогательная акция движения – "Носики первых". Акция объединила более 37 тысяч ребят во всех регионах России, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных животных, находящихся в приютах. Более 60 тысяч животных получили помощь от 2,2 тысячи юннатских клубов "Первых", - написал Орлов в своем Telegram-канале.

Глава движения отметил, что дети помогли в уходе за питомцами, сделали для них игрушки и лежанки, а также организовали сбор 50 тонн кормов.
Акция "Носики первых" - это благотворительная акция, в рамках которой дети заботятся о бездомных животных, кормят их и ухаживают за ними. Целью проекта стало привлечение внимания к проблеме бездомных животных, воспитание у детей милосердия, ответственности и сочувствия к питомцам. Организаторами акции стали "Движение первых" и сеть зоомагазинов "Четыре лапы".
Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Более 4,6 тысячи вещей передали москвичи в "Домики добра"
9 июля, 07:57
 
Хорошие новостиОбществоРоссияОбщероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"бездомные животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала