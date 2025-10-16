"Движение Первых" в рамках акции "Носики Первых" помогло животным в приютах

"Завершилась самая трогательная акция движения – "Носики первых". Акция объединила более 37 тысяч ребят во всех регионах России , чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных животных, находящихся в приютах. Более 60 тысяч животных получили помощь от 2,2 тысячи юннатских клубов "Первых", - написал Орлов в своем Telegram-канале .

Глава движения отметил, что дети помогли в уходе за питомцами, сделали для них игрушки и лежанки, а также организовали сбор 50 тонн кормов.

Акция "Носики первых" - это благотворительная акция, в рамках которой дети заботятся о бездомных животных, кормят их и ухаживают за ними. Целью проекта стало привлечение внимания к проблеме бездомных животных, воспитание у детей милосердия, ответственности и сочувствия к питомцам. Организаторами акции стали "Движение первых" и сеть зоомагазинов "Четыре лапы".