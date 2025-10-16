https://ria.ru/20251016/zhivotnye-2048709473.html
"Движение Первых" в рамках акции "Носики Первых" помогло животным в приютах
"Движение Первых" в рамках акции "Носики Первых" помогло животным в приютах
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 37 тысяч участников "Движения первых" помогли свыше 60 тысячам животных в рамках акции "Носики первых", сообщил председатель правления движения Артур Орлов.
"Завершилась самая трогательная акция движения – "Носики первых". Акция объединила более 37 тысяч ребят во всех регионах России, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных животных, находящихся в приютах. Более 60 тысяч животных получили помощь от 2,2 тысячи юннатских клубов "Первых", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Глава движения отметил, что дети помогли в уходе за питомцами, сделали для них игрушки и лежанки, а также организовали сбор 50 тонн кормов.
Акция "Носики первых" - это благотворительная акция, в рамках которой дети заботятся о бездомных животных, кормят их и ухаживают за ними. Целью проекта стало привлечение внимания к проблеме бездомных животных, воспитание у детей милосердия, ответственности и сочувствия к питомцам. Организаторами акции стали "Движение первых" и сеть зоомагазинов "Четыре лапы".