Жданова обвинила Запад в зачистке информпространтства

ВЕНА, 16 окт - РИА Новости. Информационное пространство на Западе фактически зачищено от альтернативных точек зрения, в то время как само население дезинформируется, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

"Информационное пространство на Западе фактически зачищено от альтернативных точек зрения. Попытки отдельных политических деятелей и активистов выступить с критикой действий властей приводят к их стигматизации", - сказала она на 1117-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Жданова напомнила, что на Западе введен запрет на ряд российских СМИ и заблокирован доступ ко многим российским информационным ресурсам.

"Это – тоже часть западной реальности, где военную устойчивость государства укрепляют посредством тотальной дезинформации населения", - подчеркнула она.

Глава делегации отметила, что, в то же время, в государствах ЕС НАТО "возведены в культ" фальшивые новости, которые оказывают разрушительный эффект на сферу общественного сознания и поведения.