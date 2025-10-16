Рейтинг@Mail.ru
Жданова обвинила Запад в зачистке информпространтства - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/zhdanova-2048508583.html
Жданова обвинила Запад в зачистке информпространтства
Жданова обвинила Запад в зачистке информпространтства - РИА Новости, 16.10.2025
Жданова обвинила Запад в зачистке информпространтства
Информационное пространство на Западе фактически зачищено от альтернативных точек зрения, в то время как само население дезинформируется, заявила глава... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T00:29:00+03:00
2025-10-16T00:29:00+03:00
россия
вена
юлия жданова
нато
обсе
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_6bb93dad8987a7e953f3a0393c63fa80.jpg
https://ria.ru/20251014/es-2048269381.html
https://ria.ru/20251016/militarizatsiya-2048507225.html
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d26c174dec05d88a8cfb56d3077af98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вена, юлия жданова, нато, обсе, евросоюз
Россия, Вена, Юлия Жданова, НАТО, ОБСЕ, Евросоюз
Жданова обвинила Запад в зачистке информпространтства

Жданова: информпространство Запада зачищено от альтернативного мнения

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 16 окт - РИА Новости. Информационное пространство на Западе фактически зачищено от альтернативных точек зрения, в то время как само население дезинформируется, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Информационное пространство на Западе фактически зачищено от альтернативных точек зрения. Попытки отдельных политических деятелей и активистов выступить с критикой действий властей приводят к их стигматизации", - сказала она на 1117-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Дуров раскритиковал проект Франции по мониторингу сообщений пользователей
14 октября, 21:27
Жданова напомнила, что на Западе введен запрет на ряд российских СМИ и заблокирован доступ ко многим российским информационным ресурсам.
"Это – тоже часть западной реальности, где военную устойчивость государства укрепляют посредством тотальной дезинформации населения", - подчеркнула она.
Глава делегации отметила, что, в то же время, в государствах ЕС и НАТО "возведены в культ" фальшивые новости, которые оказывают разрушительный эффект на сферу общественного сознания и поведения.
"У людей культивируется убеждение, что "фейки" являются исключительно внешней угрозой, исходящей от незападных стран. В ряде стратегических документов стран альянса под "дезинформацией" обозначается "информация, которая соответствует существующим прокремлевским нарративам, целям или деятельности". Одним словом, к ней отнесено все, что не устраивает НАТО и может потенциально создавать препятствия для распространения выгодных Западу нарративов, независимо от реального содержания правды", - добавила Жданова.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
ЕС и НАТО вводят население в заблуждение, заявила Жданова
00:11
 
РоссияВенаЮлия ЖдановаНАТООБСЕЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала