Жданова обвинила Запад в зачистке информпространтства
россия
вена
Жданова: информпространство Запада зачищено от альтернативного мнения
ВЕНА, 16 окт - РИА Новости. Информационное пространство на Западе фактически зачищено от альтернативных точек зрения, в то время как само население дезинформируется, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Информационное пространство на Западе фактически зачищено от альтернативных точек зрения. Попытки отдельных политических деятелей и активистов выступить с критикой действий властей приводят к их стигматизации", - сказала она на 1117-м пленарном заседании Форума ОБСЕ
по сотрудничеству в области безопасности.
Жданова
напомнила, что на Западе введен запрет на ряд российских СМИ и заблокирован доступ ко многим российским информационным ресурсам.
"Это – тоже часть западной реальности, где военную устойчивость государства укрепляют посредством тотальной дезинформации населения", - подчеркнула она.
Глава делегации отметила, что, в то же время, в государствах ЕС
и НАТО
"возведены в культ" фальшивые новости, которые оказывают разрушительный эффект на сферу общественного сознания и поведения.
"У людей культивируется убеждение, что "фейки" являются исключительно внешней угрозой, исходящей от незападных стран. В ряде стратегических документов стран альянса под "дезинформацией" обозначается "информация, которая соответствует существующим прокремлевским нарративам, целям или деятельности". Одним словом, к ней отнесено все, что не устраивает НАТО и может потенциально создавать препятствия для распространения выгодных Западу нарративов, независимо от реального содержания правды", - добавила Жданова.