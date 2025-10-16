https://ria.ru/20251016/zemletryasenie-2048520906.html
В проливе Дрейка произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в проливе Дрейка, соединяющем Атлантический и Тихий океаны, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 16.10.2025
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в проливе Дрейка, соединяющем Атлантический и Тихий океаны, сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным ведомства, эпицентр подземных толчков располагался в 692 километрах к северо-западу от аргентинского города Ушуая с населением 56,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
О возможных жертвах или разрушениях не сообщается.