05:16 16.10.2025
В проливе Дрейка произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в проливе Дрейка, соединяющем Атлантический и Тихий океаны, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 16.10.2025
в мире, тихий океан
В мире, Тихий океан
В проливе Дрейка произошло землетрясение

В проливе Дрейка произошло землетрясение магнитудой 6,3

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в проливе Дрейка, соединяющем Атлантический и Тихий океаны, сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным ведомства, эпицентр подземных толчков располагался в 692 километрах к северо-западу от аргентинского города Ушуая с населением 56,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
О возможных жертвах или разрушениях не сообщается.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9
11 октября, 23:46
 
В миреТихий океан
 
 
