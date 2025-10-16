СМИ узнали о "списке обещаний" Зеленского для Трампа

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский подготовил "список обещаний", которые могут помочь переубедить американского президента Дональда Трампа в вопросе поставок вооружений ВСУ, передает Bloomberg.
Как отмечает издание, Киев может предложить Вашингтону поделиться опытом в области технологий и производства беспилотников в обмен на крайне необходимые поставки американского оружия и энергоносителей. Кроме того, Зеленский может предложить Трампу возможность для американских нефтяных компаний использовать трубопроводную инфраструктуру на Украине для экспорта в Словакию и Венгрию.
По данным источников, киевские чиновники также предложат американским компаниям дешевое хранение сжиженного природного газа в огромных подземных хранилищах на Украине с целью стимулирования экспорта энергоносителей из США в европейские страны.
В начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.