По данным источников, киевские чиновники также предложат американским компаниям дешевое хранение сжиженного природного газа в огромных подземных хранилищах на Украине с целью стимулирования экспорта энергоносителей из США в европейские страны.

В начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.