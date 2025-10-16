Зеленский сделал заявление о Путине перед встречей с Трампом

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал мировое сообщество усилить давление на президента России Владимира Путина.



"Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, — это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью", — утверждает он в Telegram-канале.