Зеленский сделал заявление о Путине перед встречей с Трампом

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал мировое сообщество усилить давление на президента России Владимира Путина.
"Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, — это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью", — утверждает он в Telegram-канале.
Зеленский заявил, что это зависит от США и Европы, чья сила напрямую влияет на длительность конфликта.
В начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.