Зеленский сделал заявление о Путине перед встречей с Трампом - РИА Новости, 16.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 16.10.2025
Зеленский сделал заявление о Путине перед встречей с Трампом
Зеленский сделал заявление о Путине перед встречей с Трампом
Владимир Зеленский призвал мировое сообщество усилить давление на президента России Владимира Путина. "Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому... РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
сша
европа
владимир зеленский
дональд трамп
в мире, россия, владимир путин, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, США, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский сделал заявление о Путине перед встречей с Трампом

Зеленский перед встречей с Трампом призвал мир усилить давление на Путина

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал мировое сообщество усилить давление на президента России Владимира Путина.

"Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, — это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью", — утверждает он в Telegram-канале.
Зеленский заявил, что это зависит от США и Европы, чья сила напрямую влияет на длительность конфликта.

В начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинСШАЕвропаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
