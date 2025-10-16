ГД поддержала в I чтении штрафы за недопуск операторов связи в жилые дома

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект группы сенаторов РФ о введении штрафов до 500 тысяч рублей за недопуск операторов связи в многоквартирные дома.
Законопроектом устанавливается административная ответственность за нарушение лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, установленных правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме.
За указанное правонарушение предусматривается штраф на должностных лиц в размере от 10 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.
Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") пояснил РИА Новости, что жители многоквартирных домов часто сталкиваются с ситуациями, когда из-за неправомерных действий или бездействия управляющих компаний невозможно установить домашний интернет или провести телефонную связь.
«
"Это создает серьезные неудобства для людей, ограничивает доступ к дистанционным услугам, образовательным ресурсам и средствам коммуникации. Новый закон решает эту проблему, устанавливая четкую ответственность для управляющих организаций, которые нарушают правила взаимодействия с операторами связи", - отметил депутат.
По его мнению, особенно важно, что законопроект защищает права граждан на информационное пространство и современные технологии, поскольку это является гарантией качества жизни для людей, которые должны иметь беспрепятственный доступ ко всем благам цифрового общества.
"Введение конкретных размеров ответственности для должностных и юридических лиц — это последовательный шаг, который дисциплинирует управляющие компании и заставит их добросовестно выполнять свои обязанности. При этом закон сохраняет баланс интересов: он не усложняет работу управляющих организаций, а лишь требует соблюдения уже установленных правил взаимодействия. Мы обязаны создавать все условия, чтобы жители наших домов чувствовали себя комфортно и имели доступ ко всем современным услугам связи — и этот законопроект важная часть такой работы", - добавил парламентарий.