ГД поддержала в I чтении штрафы за недопуск операторов связи в жилые дома

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект группы сенаторов РФ о введении штрафов до 500 тысяч рублей за недопуск операторов связи в многоквартирные дома.

Законопроектом устанавливается административная ответственность за нарушение лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, установленных правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме.

За указанное правонарушение предусматривается штраф на должностных лиц в размере от 10 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.

Депутат Госдумы Никита Чаплин (" Единая Россия ") пояснил РИА Новости, что жители многоквартирных домов часто сталкиваются с ситуациями, когда из-за неправомерных действий или бездействия управляющих компаний невозможно установить домашний интернет или провести телефонную связь.

« "Это создает серьезные неудобства для людей, ограничивает доступ к дистанционным услугам, образовательным ресурсам и средствам коммуникации. Новый закон решает эту проблему, устанавливая четкую ответственность для управляющих организаций, которые нарушают правила взаимодействия с операторами связи", - отметил депутат.

По его мнению, особенно важно, что законопроект защищает права граждан на информационное пространство и современные технологии, поскольку это является гарантией качества жизни для людей, которые должны иметь беспрепятственный доступ ко всем благам цифрового общества.