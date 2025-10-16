Рейтинг@Mail.ru
Одесситов оскорбил проект о лишении защиты русского языка, считает эксперт - РИА Новости, 16.10.2025
16:16 16.10.2025
Одесситов оскорбил проект о лишении защиты русского языка, считает эксперт
Одесситов оскорбил проект о лишении защиты русского языка, считает эксперт

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкЗдание городской администрации Одессы
Здание городской администрации Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Жители Одессы считают личным оскорблением законопроект об исключении русского языка из перечня языков, подлежащих защите, пишет политический аналитик Анастасия Пилявская в статье для журнала Spectator.
Правительство Украины 13 октября зарегистрировало законопроект, согласно которому предложило Раде, в частности, исключить русский и молдавский из перечня подлежащих защите языков.
Здание администрации Житомира - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Житомирцы массово переходят на русский язык
12 октября, 04:52
"В понедельник кабмин Украины одобрил законопроект, исключающий русский и молдавский из списка защищаемых языков национальных меньшинств. Этот шаг затронет миллионы русскоязычных украинцев... Одесситы, многие из которых говорят по-русски, но идентифицируют себя как украинцы, считают этот шаг личным оскорблением", - пишет Пилявская.
Эксперт также отметила, что стирание памяти о таких деятелях, как, например, князь Михаил Воронцов, "ампутирует идентичность" Одессы. "Для Киева сеять страх, хаос, раскол и отчуждение тогда, когда он меньше всего может себе это позволить является фатальной стратегической ошибкой", - подчеркивает она.
В апреле украинские СМИ сообщали, что жители Одессы возмутились действиями вандалов, которые набросили петлю на шею памятника Пушкину. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что неизвестные оставили на памятниках Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову надписи с призывом демонтировать монументы.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Полицейские помогают 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал об отношении властей к русским
07:07
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В ООН прокомментировали ситуацию с притеснением русскоязычных на Украине
1 октября, 19:55
 
