МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Жители Одессы считают личным оскорблением законопроект об исключении русского языка из перечня языков, подлежащих защите, пишет политический аналитик Анастасия Пилявская в статье для журнала Spectator.

Правительство Украины 13 октября зарегистрировало законопроект, согласно которому предложило Раде, в частности, исключить русский и молдавский из перечня подлежащих защите языков.

"В понедельник кабмин Украины одобрил законопроект, исключающий русский и молдавский из списка защищаемых языков национальных меньшинств. Этот шаг затронет миллионы русскоязычных украинцев... Одесситы, многие из которых говорят по-русски, но идентифицируют себя как украинцы, считают этот шаг личным оскорблением", - пишет Пилявская.

Эксперт также отметила, что стирание памяти о таких деятелях, как, например, князь Михаил Воронцов, "ампутирует идентичность" Одессы . "Для Киева сеять страх, хаос, раскол и отчуждение тогда, когда он меньше всего может себе это позволить является фатальной стратегической ошибкой", - подчеркивает она.

В апреле украинские СМИ сообщали, что жители Одессы возмутились действиями вандалов, которые набросили петлю на шею памятника Пушкину. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что неизвестные оставили на памятниках Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову надписи с призывом демонтировать монументы.

После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией , в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.

В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии . Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.