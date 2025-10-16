В Москве задержали сотрудниц стройфирмы за махинации с мигрантами

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Полицейские задержали в Москве сотрудниц строительной компании, подозреваемых в организации незаконной миграции, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По имеющейся информации, сотрудницы одной из строительных компаний и их сообщники способствовали нелегальному проживанию и трудоустройству иностранцев в Российской Федерации. Для уклонения от уплаты налогов и получения конкурентных преимуществ перед другими участниками строительного рынка г. Москвы злоумышленники реализовали криминальную схему. Они от имени подконтрольной фирмы-однодневки заключали с приезжими фиктивные трудовые договоры", - сказала она.

Волк добавила, что на основании подложных документов мигранты регистрировались и продлевали сроки своего пребывания на территории России . Кроме того, они имели возможность получать необлагаемую налогом зарплату, а их реальные работодатели – не выплачивать установленные законом страховые взносы.

"По имеющимся данным, таким образом было легализовано значительное количество выходцев из стран ближнего зарубежья", - отметила Волк.

Кроме того, компания, участвующая в схеме, зарегистрирована на номинального директора, который ранее был задержан сотрудниками полиции и в июле признан судом виновным в незаконном образовании юрлица.

Задержаны две сотрудницы компании. Они подозреваются в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).