В Москве задержали сотрудниц стройфирмы за махинации с мигрантами
16.10.2025

Полицейские задержали в Москве сотрудниц строительной компании, подозреваемых в организации незаконной миграции, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Полицейские задержали в Москве сотрудниц строительной компании, подозреваемых в организации незаконной миграции, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"По имеющейся информации, сотрудницы одной из строительных компаний и их сообщники способствовали нелегальному проживанию и трудоустройству иностранцев в Российской Федерации. Для уклонения от уплаты налогов и получения конкурентных преимуществ перед другими участниками строительного рынка г. Москвы
злоумышленники реализовали криминальную схему. Они от имени подконтрольной фирмы-однодневки заключали с приезжими фиктивные трудовые договоры", - сказала она.
Волк
добавила, что на основании подложных документов мигранты регистрировались и продлевали сроки своего пребывания на территории России
. Кроме того, они имели возможность получать необлагаемую налогом зарплату, а их реальные работодатели – не выплачивать установленные законом страховые взносы.
"По имеющимся данным, таким образом было легализовано значительное количество выходцев из стран ближнего зарубежья", - отметила Волк.
Кроме того, компания, участвующая в схеме, зарегистрирована на номинального директора, который ранее был задержан сотрудниками полиции и в июле признан судом виновным в незаконном образовании юрлица.
Задержаны две сотрудницы компании. Они подозреваются в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
"Сотрудниками полиции в офисных и жилых помещениях, а также в местах проживания иностранных граждан проведены обыски. Изъяты электронные носители информации, средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Одной из фигуранток избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другой – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – заключила Волк.