В Москве задержали сотрудниц стройфирмы за махинации с мигрантами
13:51 16.10.2025
В Москве задержали сотрудниц стройфирмы за махинации с мигрантами
Полицейские задержали в Москве сотрудниц строительной компании, подозреваемых в организации незаконной миграции, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам РИА Новости, 16.10.2025
происшествия
россия
москва
ирина волк
происшествия, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Полицейские задержали в Москве сотрудниц строительной компании, подозреваемых в организации незаконной миграции, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"По имеющейся информации, сотрудницы одной из строительных компаний и их сообщники способствовали нелегальному проживанию и трудоустройству иностранцев в Российской Федерации. Для уклонения от уплаты налогов и получения конкурентных преимуществ перед другими участниками строительного рынка г. Москвы злоумышленники реализовали криминальную схему. Они от имени подконтрольной фирмы-однодневки заключали с приезжими фиктивные трудовые договоры", - сказала она.
Володин рассказал о выдворении мигрантов за пределы России
13 октября, 10:04
Володин рассказал о выдворении мигрантов за пределы России
13 октября, 10:04
Волк добавила, что на основании подложных документов мигранты регистрировались и продлевали сроки своего пребывания на территории России. Кроме того, они имели возможность получать необлагаемую налогом зарплату, а их реальные работодатели – не выплачивать установленные законом страховые взносы.
"По имеющимся данным, таким образом было легализовано значительное количество выходцев из стран ближнего зарубежья", - отметила Волк.
Кроме того, компания, участвующая в схеме, зарегистрирована на номинального директора, который ранее был задержан сотрудниками полиции и в июле признан судом виновным в незаконном образовании юрлица.
Задержаны две сотрудницы компании. Они подозреваются в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
"Сотрудниками полиции в офисных и жилых помещениях, а также в местах проживания иностранных граждан проведены обыски. Изъяты электронные носители информации, средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Одной из фигуранток избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другой – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – заключила Волк.
Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года
Вчера, 22:42
Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года
Вчера, 22:42
 
