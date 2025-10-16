Рейтинг@Mail.ru
В Грузии задержали пятерых россиян за незаконную легализацию доходов
13:43 16.10.2025 (обновлено: 15:01 16.10.2025)
В Грузии задержали пятерых россиян за незаконную легализацию доходов
В Грузии пятерых россиян задержали за незаконную легализацию доходов, заявил замначальника Следственной службы Минфина Гуга Тавберидзе.
в мире
грузия
россия
тбилиси
в мире, грузия, россия, тбилиси
В мире, Грузия, Россия, Тбилиси
В Грузии задержали пятерых россиян за незаконную легализацию доходов

Минфин Грузии заявил о задержании пяти россиян за незаконную легализацию доходов

ТБИЛИСИ, 16 окт — РИА Новости. В Грузии пятерых россиян задержали за незаконную легализацию доходов, заявил замначальника Следственной службы Минфина Гуга Тавберидзе.
"Следственная служба Минфина Грузии в координации с Генеральной прокуратурой задержала пять граждан России за незаконное предпринимательское действие и незаконную легализацию доходов", — сказал он.
По данным следствия, речь идет о компании, которая предоставляла услуги виртуальных активов, не имея регистрации и разрешения Нацбанка Грузии. За последние месяцы она провела операции на сотни миллионов лари, в том числе международные неконтролируемые транзакции.
Кроме того, фигуранты ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте, вероятно, в обход пограничного контроля. На эти деньги они покупали виртуальные активы и легализовали незарегистрированное имущество, но ничего не платили в бюджет.
По словам Тавберидзе, при обыске в офисе компании изъяли 371 тысячу долларов, документацию и компьютерную технику. У одного из задержанных нашли 100 тысяч долларов, на которые предполагалось приобрести виртуальные активы, а в машине второго — 250 тысяч долларов.
Задержанным грозит от девяти до 12 лет лишения свободы.
