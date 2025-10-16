https://ria.ru/20251016/zaderzhanie-2048603912.html
В Грузии задержали пятерых россиян за незаконную легализацию доходов
В Грузии задержали пятерых россиян за незаконную легализацию доходов - РИА Новости, 16.10.2025
В Грузии задержали пятерых россиян за незаконную легализацию доходов
В Грузии пятерых россиян задержали за незаконную легализацию доходов, заявил замначальника Следственной службы Минфина Гуга Тавберидзе. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T13:43:00+03:00
2025-10-16T13:43:00+03:00
2025-10-16T15:01:00+03:00
в мире
грузия
россия
тбилиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa8b73217f339dc099bdf9eaf4f3221e.jpg
https://ria.ru/20250223/gruzija-2001071002.html
https://ria.ru/20251001/gruziya-2045619397.html
грузия
россия
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc2bae3be0033d5e674b3b9ce7b830a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, россия, тбилиси
В мире, Грузия, Россия, Тбилиси
В Грузии задержали пятерых россиян за незаконную легализацию доходов
Минфин Грузии заявил о задержании пяти россиян за незаконную легализацию доходов
ТБИЛИСИ, 16 окт — РИА Новости. В Грузии пятерых россиян задержали за незаконную легализацию доходов, заявил замначальника Следственной службы Минфина Гуга Тавберидзе.
"Следственная служба Минфина Грузии
в координации с Генеральной прокуратурой задержала пять граждан России
за незаконное предпринимательское действие и незаконную легализацию доходов", — сказал он.
По данным следствия, речь идет о компании, которая предоставляла услуги виртуальных активов, не имея регистрации и разрешения Нацбанка Грузии. За последние месяцы она провела операции на сотни миллионов лари, в том числе международные неконтролируемые транзакции.
Кроме того, фигуранты ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте, вероятно, в обход пограничного контроля. На эти деньги они покупали виртуальные активы и легализовали незарегистрированное имущество, но ничего не платили в бюджет.
По словам Тавберидзе, при обыске в офисе компании изъяли 371 тысячу долларов, документацию и компьютерную технику. У одного из задержанных нашли 100 тысяч долларов, на которые предполагалось приобрести виртуальные активы, а в машине второго — 250 тысяч долларов.
Задержанным грозит от девяти до 12 лет лишения свободы.