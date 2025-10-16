Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал об энергетических задачах России - РИА Новости, 16.10.2025
15:12 16.10.2025
Новак рассказал об энергетических задачах России
Новак рассказал об энергетических задачах России
Россия ставит перед собой задачу всегда быть обеспеченной нефтью на 50 лет, газа - не менее, чем на 70 лет, угля - не менее, чем на 100 лет, заявил вице-премьер РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T15:12:00+03:00
2025-10-16T15:12:00+03:00
экономика, россия, александр новак, энергетика, нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, Энергетика, Нефть
Новак рассказал об энергетических задачах России

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия ставит перед собой задачу всегда быть обеспеченной нефтью на 50 лет, газа - не менее, чем на 70 лет, угля - не менее, чем на 100 лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, энергобезопасность и сохранить свои конкурентные преимущества на мировых рынках нам нужно поддерживать ресурсную базу. Необходимо обеспечивать воспроизводство не менее, чем мы производим и реализуем на внутреннем рынке, на экспорт. ... Ставится задача иметь обеспеченность постоянно нефтью на 50 лет, газа - не менее 70 лет, угля - не менее, чем 100 лет", - сказал он, выступая на "Российской энергетической неделе".
Новак добавил, что сегодня эти показатели "гораздо выше".
РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".
На пленарном заседании Создавая энергетику будущего вместе в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Россия занимает 17 процентов мирового рынка энергоресурсов, заявил Новак
ЭкономикаРоссияАлександр НовакЭнергетикаНефть
 
 
