Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе YouTube
02:45 16.10.2025
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе YouTube
технологии, сша, великобритания, япония, youtube
Технологии, США, Великобритания, Япония, YouTube
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе YouTube, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
В частности, в США количество жалоб превысило 268 тысяч, в Великобритании — 62 тысячи, в Японии — 19 тысяч.
YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
