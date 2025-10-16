"Как у Путина": на Западе раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Россию

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп хочет, чтобы в распоряжении США было столько же ледоколов, сколько и у России, стремясь купить корабли у Финляндии, пишет финская Yle.

Отмечается, что Финляндия пыталась продать ледоколы США еще во времена Холодной войны, но сделка тогда не состоялась. К ней вернулись по возвращении Трампа на пост американского президента.