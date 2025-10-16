ТОКИО, 16 окт — РИА Новости. Япония рассмотрит вопрос, что можно сделать в ответ на призыв министра финансов США Скотта Бессента отказаться от российских энергоносителей, такую точку зрения высказали агентству Киодо правительственные источники в японской делегации в Вашингтоне.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент написал в соцсети Х, что на встрече с японским коллегой Кацунобу Като обсудил "важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители".
До сих пор Японии удавалось сохранять поставки сжиженного природного газа с проекта "Сахалин-2", которые занимают около девяти процентов всего импорта СПГ, мотивируя это энергетической безопасностью.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную возросшими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.