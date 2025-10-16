Рейтинг@Mail.ru
В Японии ответили на призыв США отказаться от энергоносителей из России - РИА Новости, 16.10.2025
07:31 16.10.2025 (обновлено: 16:18 16.10.2025)
В Японии ответили на призыв США отказаться от энергоносителей из России
В Японии ответили на призыв США отказаться от энергоносителей из России - РИА Новости, 16.10.2025
В Японии ответили на призыв США отказаться от энергоносителей из России
Япония рассмотрит вопрос, что можно сделать в ответ на призыв министра финансов США Скотта Бессента отказаться от российских энергоносителей, такую точку зрения РИА Новости, 16.10.2025
В Японии ответили на призыв США отказаться от энергоносителей из России

Kyodo: в Токио рассмотрят ответ на призыв США отказаться от энергоносителей РФ

Флаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 16 окт — РИА Новости. Япония рассмотрит вопрос, что можно сделать в ответ на призыв министра финансов США Скотта Бессента отказаться от российских энергоносителей, такую точку зрения высказали агентству Киодо правительственные источники в японской делегации в Вашингтоне.
"В сотрудничестве со странами G7 Япония рассмотрит, что можно сделать", — приводит агентство слова источника.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент написал в соцсети Х, что на встрече с японским коллегой Кацунобу Като обсудил "важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители".
До сих пор Японии удавалось сохранять поставки сжиженного природного газа с проекта "Сахалин-2", которые занимают около девяти процентов всего импорта СПГ, мотивируя это энергетической безопасностью.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную возросшими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В миреЯпонияСШАРоссияСкотт БессентКацунобу КатоG7
 
 
