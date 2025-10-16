Рейтинг@Mail.ru
Бессент заявил, что Вашингтон ждет от Японии отказа от российской нефти - РИА Новости, 16.10.2025
03:58 16.10.2025
Бессент заявил, что Вашингтон ждет от Японии отказа от российской нефти
Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с японским коллегой Катсунобу Като заявил, что Вашингтон ждет, что Токио откажется от закупок нефти из РФ.
Бессент заявил, что Вашингтон ждет от Японии отказа от российской нефти

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с японским коллегой Катсунобу Като заявил, что Вашингтон ждет, что Токио откажется от закупок нефти из РФ.
"Министр Като и я обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители", - написал Бессент в соцсети Х.
Бессент добавил, что с коллегой из Японии обсуждал инвестиции.
Бессент вновь призвал ЕС увеличить давление на закупщиков российской нефти
14 октября, 22:27
