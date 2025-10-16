https://ria.ru/20251016/yaponiya-2048517078.html
Бессент заявил, что Вашингтон ждет от Японии отказа от российской нефти
Бессент заявил, что Вашингтон ждет от Японии отказа от российской нефти - РИА Новости, 16.10.2025
Бессент заявил, что Вашингтон ждет от Японии отказа от российской нефти
Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с японским коллегой Катсунобу Като заявил, что Вашингтон ждет, что Токио откажется от закупок нефти из РФ. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T03:58:00+03:00
2025-10-16T03:58:00+03:00
2025-10-16T03:58:00+03:00
в мире
япония
сша
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004868291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a2dd762d91956663f0362996953bdd1.jpg
https://ria.ru/20251014/ssha-2048275978.html
япония
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004868291_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_7efe914e73b86ce70a4de614cf85f05f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, скотт бессент
В мире, Япония, США, Скотт Бессент
Бессент заявил, что Вашингтон ждет от Японии отказа от российской нефти
Бессент: Вашингтон ждет от Японии отказа от российской нефти