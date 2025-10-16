https://ria.ru/20251016/vzryvy-2048521676.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы были слышны в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 16.10.2025
харьков
россия
