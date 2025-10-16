Жительницу Чувашии будут судить за соцвыплаты на мифического ребенка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 окт – РИА Новости. Жительница Чувашской Республики предстанет перед судом на Сахалине за мошенничество при получении социальных выплат на несуществующего ребенка, информирует региональное УМВД России.

По данным пресс-службы ведомства, в феврале 2023 года фигурантка предоставила в органы ЗАГС в Туле ложные сведения о рождении у нее ребенка и получила свидетельство о рождении вымышленной дочери 2022 года рождения.

"После этого злоумышленница приехала в Сахалинскую область на временную работу. Зарегистрировавшись в Холмске , она дистанционно подала документы на получение государственных пособий через региональное отделение соцзащиты.

В результате обмана уполномоченные органы назначили женщине единовременное пособие при рождении ребенка и перечисляли ежемесячные выплаты. Ущерб бюджету превысил 450 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В отношении 32-летней женщины были возбуждены уголовные дела по части 1 и части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), которые были объединены в одно производство. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.