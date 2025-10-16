Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Чувашии будут судить за соцвыплаты на мифического ребенка - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/vyplaty-2048517662.html
Жительницу Чувашии будут судить за соцвыплаты на мифического ребенка
Жительницу Чувашии будут судить за соцвыплаты на мифического ребенка - РИА Новости, 16.10.2025
Жительницу Чувашии будут судить за соцвыплаты на мифического ребенка
Жительница Чувашской Республики предстанет перед судом на Сахалине за мошенничество при получении социальных выплат на несуществующего ребенка, информирует... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T04:09:00+03:00
2025-10-16T04:09:00+03:00
происшествия
россия
чувашская республика (чувашия)
сахалин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
https://ria.ru/20251010/sud-2047572929.html
https://ria.ru/20251013/moshennichestvo-2047876272.html
россия
чувашская республика (чувашия)
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, чувашская республика (чувашия), сахалин
Происшествия, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Сахалин
Жительницу Чувашии будут судить за соцвыплаты на мифического ребенка

Жительницу Чувашии будут судить на Сахалине за соцвыплаты на мифического ребенка

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 окт – РИА Новости. Жительница Чувашской Республики предстанет перед судом на Сахалине за мошенничество при получении социальных выплат на несуществующего ребенка, информирует региональное УМВД России.
По данным пресс-службы ведомства, в феврале 2023 года фигурантка предоставила в органы ЗАГС в Туле ложные сведения о рождении у нее ребенка и получила свидетельство о рождении вымышленной дочери 2022 года рождения.
Суд - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Ингушетии будут судить мужчину, который получал пенсию за умершую мать
10 октября, 17:06
"После этого злоумышленница приехала в Сахалинскую область на временную работу. Зарегистрировавшись в Холмске, она дистанционно подала документы на получение государственных пособий через региональное отделение соцзащиты.
В результате обмана уполномоченные органы назначили женщине единовременное пособие при рождении ребенка и перечисляли ежемесячные выплаты. Ущерб бюджету превысил 450 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В отношении 32-летней женщины были возбуждены уголовные дела по части 1 и части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), которые были объединены в одно производство. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Пресс-служба отмечает, что в ходе следствия обвиняемая полностью признала вину, подробно описала механизм совершения преступления и выразила готовность возместить причиненный ущерб.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Экс-депутата горсовета Новосибирска будут судить за мошенничество
13 октября, 06:16
 
ПроисшествияРоссияЧувашская Республика (Чувашия)Сахалин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала