Психбольница отказалась комментировать данные о возможной выписке Москвина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Администрация нижегородской психиатрической больницы отказалась предоставить РИА Новости информацию о возможном переводе некрополиста Анатолия Москвина, обвинявшегося в надругательстве над телами умерших девочек, на амбулаторное лечение, сославшись на врачебную тайну.

Ранее в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области , комментируя информацию о том, что врачи якобы подготовили документы в суд, чтобы передать Москвина под опеку родственников, сообщили агентству, что тот продолжает лечение в психиатрической больнице, новых материалов по нему от врачей в суд не поступало.

"Администрация психиатрической больницы №2 Нижнего Новгорода в ответ на ваш запрос сообщает, что сведения о факте оказания гражданину психиатрической помощи, состоянии его психического здоровья и диагнозе составляют врачебную тайну и не подлежат разглашению", - говорится в письме от главврача.

В письме также отмечается, что "сведения об обращении граждан за психиатрической помощью предоставляются по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда, или с письменного согласия гражданина или его законного представителя".

На протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода, Москвы , а также Нижегородской и Московской областей мужчина раскапывал могилы девочек от 3 до 12 лет, извлекал их тела и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и соды, в который помещал выкопанные тела умерших, спрятанные им в тайниках около кладбищ.

Мумифицированные тела были обнаружены в квартире Москвина и его родителей и в гараже осенью 2011 года. В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что очень хотел иметь дочь. Мумии, по его словам, заменяли ее для него - он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.

Экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него обнаружено психическое расстройство, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Москвин был освобожден от уголовной ответственности по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших). В мае 2012 года по решению суда Москвина направили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.