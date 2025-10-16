https://ria.ru/20251016/vto-2048597830.html
У ВТО не осталось принципов, заявил Песков
У Всемирной торговой организации не осталось принципов, непонятно, чем она занимается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2025
Песков задался вопросом о деятельности ВТО