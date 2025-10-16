Рейтинг@Mail.ru
У ВТО не осталось принципов, заявил Песков - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 16.10.2025 (обновлено: 13:29 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/vto-2048597830.html
У ВТО не осталось принципов, заявил Песков
У ВТО не осталось принципов, заявил Песков - РИА Новости, 16.10.2025
У ВТО не осталось принципов, заявил Песков
У Всемирной торговой организации не осталось принципов, непонятно, чем она занимается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T13:14:00+03:00
2025-10-16T13:29:00+03:00
всемирная торговая организация (вто)
дмитрий песков
дональд трамп
сша
россия
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992897461_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d04cc9f9d130a2bff40de51d89c03ed2.jpg
https://ria.ru/20250908/merts-2040475408.html
сша
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992897461_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_02b8895bad29fbcfb6e97308263d506f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
всемирная торговая организация (вто), дмитрий песков, дональд трамп, сша, россия, индия
Всемирная торговая организация (ВТО), Дмитрий Песков, Дональд Трамп, США, Россия, Индия
У ВТО не осталось принципов, заявил Песков

Песков задался вопросом о деятельности ВТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. У Всемирной торговой организации не осталось принципов, непонятно, чем она занимается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о закупках российской нефти Индией и Китаем, он подчеркнул, что нужно принимать во внимание позицию этих стран. Он отметил, что это вопрос выгоды для народов этих стран: они хотят покупать качественный продукт за меньшие деньги.
"И если у стран такого права нет, если они лишаются такого права, то значит нарушаются принципы свободной торговли. Я уже не говорю о принципах ВТО, их вообще не осталось. На самом деле, непонятно, чем занимается сейчас эта организация. Ей нечем просто больше заниматься", - сказал Песков журналистам.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Мерц заявил, что ВТО больше не может выполнять свои изначальные функции
8 сентября, 16:41
 
Всемирная торговая организация (ВТО)Дмитрий ПесковДональд ТрампСШАРоссияИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала