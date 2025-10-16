Рейтинг@Mail.ru
08:02 16.10.2025
ВТБ повысил ставки по вкладам
ВТБ с 16 октября повышает ставки по вкладам в рублях: по долгосрочным депозитам максимальная ставка составит 15%, по трехмесячным - 16%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.10.2025
2025
экономика, россия, втб (банк)
Экономика, Россия, ВТБ (банк)
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ВТБ с 16 октября повышает ставки по вкладам в рублях: по долгосрочным депозитам максимальная ставка составит 15%, по трехмесячным - 16%, сообщает пресс-служба банка.
«
"С 16 октября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях. По долгосрочным депозитам (от 6 месяцев до 1,5 лет) максимальная ставка составит 15%. Одновременно банк повышает ставки по вкладам на 3 месяца для клиентов "Прайм" и "Привилегии" – до 16% годовых. Условия доступны как новым, так и действующим клиентам ВТБ", - говорится в сообщении.
По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе прирост рынка сбережений в сентябре ускорился. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты.
"Несмотря на снижение ключевой ставки, банки предлагают выгодные условия по депозитам – и даже повышают ставки. Клиенты сохраняют тренд на сбережение – это доказывает рост портфеля и в сентябре, и в октябре, он продолжится до конца года. Часть клиентов будет "перекладываться" после депозитов, открытых на пике ставок в начале года, другие стремятся разместить свои средства на короткий срок под конец года" – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
ВТБ прогнозирует, что по итогам года рынок сбережений в России вырастет на 15% и достигнет 66,2 триллиона рублей. Портфель рублевых пассивов увеличится на 17%, до 62,8 триллиона рублей. В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами.
