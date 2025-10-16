ВСУ атаковали Курскую область, часть населенных пунктов осталась без света

КУРСК, 16 окт — РИА Новости. Несколько населенных пунктов в Курской области остались без света из-за атаки ВСУ, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что электричество восстановили практически во всем Рыльске, кроме нескольких многоквартирных домов.