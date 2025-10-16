ВСУ атаковали Курскую область, часть населенных пунктов осталась без света

КУРСК, 16 окт — РИА Новости. Несколько населенных пунктов в Курской области остались без света из-за атаки ВСУ, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
"Намеренные подлые удары врага по нашим объектам энергетической инфраструктуры. Сегодня вечером ВСУ ударили по подстанции в городе Рыльске. Часть города и пригород на время остались без электричества. Также в результате атаки повреждена стена и одно окно соседнего дома. Перебита газовая труба", — написал он в Telegram-канале.
Он уточнил, что электричество восстановили практически во всем Рыльске, кроме нескольких многоквартирных домов.
Украинские боевики также атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района. Без света остались около 40 населенных пунктов. Пострадавших нет.
"Преступные удары по мирным объектам энергетики демонстрируют всю подлость киевского режима. ВСУ делают все, чтобы навредить нашим людям и посеять панику. Но мы никогда не оставим жителей в трудную минуту — врагу не удастся нас запугать и поставить на колени!" — подчеркнул Хинштейн.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Курской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
