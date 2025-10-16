Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Курскую область, часть населенных пунктов осталась без света
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 16.10.2025 (обновлено: 23:01 16.10.2025)
ВСУ атаковали Курскую область, часть населенных пунктов осталась без света
Несколько населенных пунктов в Курской области остались без света из-за атаки ВСУ, сообщил глава региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 16.10.2025
ВСУ атаковали Курскую область, часть населенных пунктов осталась без света

КУРСК, 16 окт — РИА Новости. Несколько населенных пунктов в Курской области остались без света из-за атаки ВСУ, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«
"Намеренные подлые удары врага по нашим объектам энергетической инфраструктуры. Сегодня вечером ВСУ ударили по подстанции в городе Рыльске. Часть города и пригород на время остались без электричества. Также в результате атаки повреждена стена и одно окно соседнего дома. Перебита газовая труба", — написал он в Telegram-канале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
ВСУ набирают неподходящих для службы мужчин, заявил украинский военный
Вчера, 18:56
Он уточнил, что электричество восстановили практически во всем Рыльске, кроме нескольких многоквартирных домов.
Украинские боевики также атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района. Без света остались около 40 населенных пунктов. Пострадавших нет.
«
"Преступные удары по мирным объектам энергетики демонстрируют всю подлость киевского режима. ВСУ делают все, чтобы навредить нашим людям и посеять панику. Но мы никогда не оставим жителей в трудную минуту — врагу не удастся нас запугать и поставить на колени!" — подчеркнул Хинштейн.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Курской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
22 июня 2022, 17:18
 
