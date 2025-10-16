Рейтинг@Mail.ru
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области - РИА Новости, 16.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 16.10.2025
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области
Мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона на автомобиль в курском Беловском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
беловский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области

Хинштейн: мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
КУРСК, 16 окт - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона на автомобиль в курском Беловском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Подлые удары ВСУ продолжаются. По предварительной информации, сегодня вечером вражеский дрон атаковал легковой автомобиль между селом Макрушино и посёлком Рулитино Беловского района. В результате атаки пострадал 42-летний мужчина", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что пострадавший доставлен в больницу, ему оказали всю необходимую помощь.
"Вновь прошу всех быть бдительными! Нет ничего ценнее вашей жизни и здоровья!" - добавил Хинштейн.
Украинские военнослужащие
ВСУ набирают неподходящих для службы мужчин, заявил украинский военный
18:56
Специальная военная операция на Украине
Происшествия
Беловский район
Курская область
Александр Хинштейн
Вооруженные силы Украины
 
 
