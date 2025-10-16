https://ria.ru/20251016/vsu-2048703561.html
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области - РИА Новости, 16.10.2025
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области
Мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона на автомобиль в курском Беловском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 16.10.2025
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области
Хинштейн: мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области