Рейтинг@Mail.ru
ВСУ набирают неподходящих для службы мужчин, заявил украинский военный - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/vsu-2048701868.html
ВСУ набирают неподходящих для службы мужчин, заявил украинский военный
ВСУ набирают неподходящих для службы мужчин, заявил украинский военный - РИА Новости, 16.10.2025
ВСУ набирают неподходящих для службы мужчин, заявил украинский военный
В украинскую армию набирают все больше мужчин, неподходящих для службы, заявил заместитель командира третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T18:56:00+03:00
2025-10-16T18:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976708513_0:305:3077:2036_1920x0_80_0_0_baafaf3107a47e0f6260f1544627be74.jpg
https://ria.ru/20251016/vsu-2048562331.html
https://ria.ru/20251015/ukraina-2048477202.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976708513_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_14f48e4b32cc8d626971f72def8b75ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
ВСУ набирают неподходящих для службы мужчин, заявил украинский военный

Военный ВСУ Жорин: в армию набирают неподходящих для службы мужчин

© U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В украинскую армию набирают все больше мужчин, неподходящих для службы, заявил заместитель командира третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин.
"Если мы говорим о тех кадрах, которые сейчас поступают в ВСУ, то, очевидно, они ежедневно ухудшаются. И в учебных центрах человеческий ресурс ухудшается. Но мне кажется, надо начать не с понижения возраста мобилизации, а со справедливости. Абсолютно совершенно очевидно, что мы выгребаем определенные классы людей, и при этом остаются еще определенные классы, которые не трогают. Поэтому мне кажется, что начинать надо именно с вопроса справедливости", - сказал Жорин в эфире телеканала "Новости.Live".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Харьковской области заявили о коллапсе боевого духа ВСУ
11:28
Жорин подчеркнул, что второй ключевой вопрос – это мотивация. Он считает, что сознательное решение идти на фронт должно базироваться не на страхе или случайности, а "на понимании угроз и собственной готовности".
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на депутатов Рады 19 сентября сообщало, что власти Украины при ухудшении ситуации на фронте обсуждают сценарии снижения мобилизационного возраста до 18 лет и ужесточения предоставления брони военнообязанным, работающим на критически важных предприятиях, чтобы создать резерв в сотни тысяч мужчин для отправки их на фронт.
Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Тернополе боевики ВСУ похищали людей при мобилизации
Вчера, 19:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала