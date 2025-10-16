ВСУ набирают неподходящих для службы мужчин, заявил украинский военный

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В украинскую армию набирают все больше мужчин, неподходящих для службы, заявил заместитель командира третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин.
"Если мы говорим о тех кадрах, которые сейчас поступают в ВСУ, то, очевидно, они ежедневно ухудшаются. И в учебных центрах человеческий ресурс ухудшается. Но мне кажется, надо начать не с понижения возраста мобилизации, а со справедливости. Абсолютно совершенно очевидно, что мы выгребаем определенные классы людей, и при этом остаются еще определенные классы, которые не трогают. Поэтому мне кажется, что начинать надо именно с вопроса справедливости", - сказал Жорин в эфире телеканала "Новости.Live".
Жорин подчеркнул, что второй ключевой вопрос – это мотивация. Он считает, что сознательное решение идти на фронт должно базироваться не на страхе или случайности, а "на понимании угроз и собственной готовности".
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на депутатов Рады 19 сентября сообщало, что власти Украины при ухудшении ситуации на фронте обсуждают сценарии снижения мобилизационного возраста до 18 лет и ужесточения предоставления брони военнообязанным, работающим на критически важных предприятиях, чтобы создать резерв в сотни тысяч мужчин для отправки их на фронт.
Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.