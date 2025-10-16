В Киеве заявили, что для "наступления" нужно новое оружие и план

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Киеве заявили, что возможность "наступательной операции" ВСУ, от которой ранее заявил американский лидер Дональд Трамп, зависит от того оружия, которое Украина получат от союзников и от плана, которому предстоит пройти одобрение, сообщает газета Politico.
Ранее Трамп заявил, что ВСУ намерены "перейти в наступление", и он собирается принять решение по этому поводу на встрече с Владимиром Зеленским, которая запланирована на 17 октября.
"Оно (наступление - ред.) зависит от оружия, который мы получим, и одобренного плана", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного украинского чиновника.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ранее в беседе с РИА Новости заявил, что новое наступление ВСУ обернется для них очередной катастрофой.
Президент США ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
