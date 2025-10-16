В Киеве заявили, что для "наступления" нужно новое оружие и план

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Киеве заявили, что возможность "наступательной операции" ВСУ, от которой ранее заявил американский лидер Дональд Трамп, зависит от того оружия, которое Украина получат от союзников и от плана, которому предстоит пройти одобрение, сообщает газета Politico.