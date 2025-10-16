https://ria.ru/20251016/vsu-2048640123.html
ВСУ атаковали энергоинфраструктуру в Херсонской области
ВСУ атаковали энергоинфраструктуру в Херсонской области - РИА Новости, 16.10.2025
ВСУ атаковали энергоинфраструктуру в Херсонской области
Украинские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Херсонской области, без электричества остаются 84 тысячи жителей, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T15:29:00+03:00
2025-10-16T15:29:00+03:00
2025-10-16T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20250605/obstrel-2020985033.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо
ВСУ атаковали энергоинфраструктуру в Херсонской области
Сальдо: ВСУ нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Херсонской области