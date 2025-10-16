Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали энергоинфраструктуру в Херсонской области
15:29 16.10.2025
ВСУ атаковали энергоинфраструктуру в Херсонской области
Украинские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Херсонской области, без электричества остаются 84 тысячи жителей, сообщил губернатор Владимир
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Херсонской области, без электричества остаются 84 тысячи жителей, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Киевские террористы продолжают целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре Херсонской области. 14 и 15 октября вражеские дроны неоднократно атаковали и повредили электроподстанцию "Виноградово", оставив без света почти 100 тысяч человек и 49 социальных объектов в 96 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского, Каховского и Скадовского округов", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, на данный момент социальные объекты переведены на электрогенераторы, по резервной схеме запитан Скадовск.
"Без электричества пока остаются 84 тысячи жителей", - добавил Сальдо.
