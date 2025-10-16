ВСУ атаковали энергоинфраструктуру в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Херсонской области, без электричества остаются 84 тысячи жителей, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, на данный момент социальные объекты переведены на электрогенераторы, по резервной схеме запитан Скадовск.