ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ и две боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило РИА Новости, 16.10.2025
ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки
