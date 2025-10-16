Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 16.10.2025
ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки
ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ и две боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило РИА Новости, 16.10.2025
ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки

МО РФ: ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ и две боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Артема, Бересток, Дроновка, Звановка, Иванополье, Константиновка, Плещеевка, Северск и Степановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль "MaxxPro" производства США и 10 автомобилей, а также склад боеприпасов и два склада материальных средств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Армия Украины спасена: из Европы пришлют миллионы людей
