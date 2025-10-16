ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ и две боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ.