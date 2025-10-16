Замглавы Харьковской области рассказал о потерях ВСУ за сентябрь

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Потери ВСУ за сентябрь в Харьковской области составили 17 тысяч убитых и раненных, ежесуточно выбывает из строя до 450 украинских военных, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.