Замглавы Харьковской области рассказал о потерях ВСУ за сентябрь - РИА Новости, 16.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 16.10.2025
Замглавы Харьковской области рассказал о потерях ВСУ за сентябрь
Замглавы Харьковской области рассказал о потерях ВСУ за сентябрь
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
харьковская область
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Потери ВСУ за сентябрь в Харьковской области составили 17 тысяч убитых и раненных, ежесуточно выбывает из строя до 450 украинских военных, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
"Суммарные потери ВСУ на линии боевого соприкосновения в Харьковской области только за сентябрь оцениваются в 16 тысяч - 17 тысяч человек убитыми и ранеными. Ежесуточно на этом направлении выбывает из строя от 250 до 450 военнослужащих незаконных военных формирований Украины", - сообщил Лисняк.
Захоронения жителей со следами насилия, созданные ВСУ во время отступления, найдены в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Харьковской области нашли захоронения мирных жителей со следами насилия
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
