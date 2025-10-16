https://ria.ru/20251016/vsu-2048580287.html
Замглавы Харьковской области рассказал о потерях ВСУ за сентябрь
Потери ВСУ за сентябрь в Харьковской области составили 17 тысяч убитых и раненных, ежесуточно выбывает из строя до 450 украинских военных, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.10.2025
Лисняк: потери ВСУ за сентябрь составили 17 тысяч убитых и раненных