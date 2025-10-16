https://ria.ru/20251016/vsu-2048525152.html
ВСУ перебросили в Сумскую область разведбат с донецкого направления
ВСУ перебросили в Сумскую область разведбат с донецкого направления - РИА Новости, 16.10.2025
ВСУ перебросили в Сумскую область разведбат с донецкого направления
Командование ВСУ, пытаясь восстановить утраченный боевой потенциал, перебросило в Сумскую область 53-й отдельный разведывательный батальон с донецкого... РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
сумская область
ВСУ перебросили в Сумскую область разведбат с донецкого направления
