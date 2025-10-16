https://ria.ru/20251016/vsu-2048525047.html
ВСУ бросят бывших заключенных на штурм в Сумской области
ВСУ бросят бывших заключенных на штурм в Сумской области
ВСУ бросят бывших заключенных на штурм в Сумской области
ВСУ пополнили 33-й штурмовой полк принудительно мобилизованными и бывшими заключенными и готовятся к наступлению в Сумской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
сумская область
ВСУ бросят бывших заключенных на штурм в Сумской области
ВСУ пополнили состав 33-й штурмового полка бывшими заключенными