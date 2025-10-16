https://ria.ru/20251016/vsu-2048513318.html
Боец рассказал, какие защитные сооружения используют ВСУ
Боец рассказал, какие защитные сооружения используют ВСУ - РИА Новости, 16.10.2025
Боец рассказал, какие защитные сооружения используют ВСУ
В ходе штурмовых действий на красноармейском участке фронта ДНР операторы дронов и штурмовые группы российской армии столкнулись с бетонными сооружениями... РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецкая народная республика
Боец рассказал, какие защитные сооружения используют ВСУ
ВСУ используют в лесополосах бетонные будки, разрушающиеся от одного попадания
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. В ходе штурмовых действий на красноармейском участке фронта ДНР операторы дронов и штурмовые группы российской армии столкнулись с бетонными сооружениями противника вдоль лесополос, которые, по мнению бойцов, оказались малоэффективными, рассказал РИА Новости оператор БПЛА подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Минус".
"На этом направлении у нас попадались очень странного характера бетонные укрытия в виде будок, которые находились наружу, расставленные вдоль лесополос. Но они достаточно неэффективны", - рассказал собеседник агентства.
По словам оператора, такие укрытия могут стоять вдоль километровой лесополосы. "Вдоль километровой лесополосы может быть до 10 штук. Вероятнее всего, они сделаны для быстрого укрытия при перемещении противника от одной точки к другой", - рассказал "Минус".
Однако, как выяснилось в боевых условиях, сооружения оказались "хрупкими".
"На деле это достаточно хрупкие и неэффективные устройства. Мне достаточно одного боеприпаса и чёткого попадания туда, чтобы его разнесло в щепки", - добавил "Минус".