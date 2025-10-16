https://ria.ru/20251016/vrach-2048514688.html
Врач назвала первые признаки дефицита витаминов
Врач назвала первые признаки дефицита витаминов - РИА Новости, 16.10.2025
Врач назвала первые признаки дефицита витаминов
Нетипичная усталость, нарушения сна и повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям могут свидетельствовать о дефиците витаминов, рассказала РИА Новости
2025-10-16T03:17:00+03:00
2025-10-16T03:17:00+03:00
2025-10-16T11:55:00+03:00
Врач назвала первые признаки дефицита витаминов
Врач Хачмафова: нетипичная усталость свидетельствует о дефиците витаминов
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Нетипичная усталость, нарушения сна и повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям могут свидетельствовать о дефиците витаминов, рассказала РИА Новости заведующая филиалом "Октябрьская" Красногорской больницы, врач-терапевт Нафисет Хачмафова.
"Первый признак дефицита витаминов — нетипичная усталость. К примеру, вы выполняете тот же объем работ в офисе, но сил с каждым разом все меньше, а настроение все хуже. Также могут возникать раздражительность, нарушения сна и повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям", — сказала она.
Отдельно врач выделила признаки нехватки определенных витаминов. Так, по словам Хачмафовой, недостаток витамина A приводит к сухости кожи и глаз, трещинам на губах и в уголках рта. Недостаток витамина группы В может стать причиной выпадения волос, ломкости ногтей и дерматита.
Бледность кожи, слабость, одышка при небольшой нагрузке сигнализируют о недостатке фолиевой кислоты и витамина B12, иначе это приведет к анемии. А снижение физической выносливости, боли в мышцах и суставах, перепады настроения и нарушения сна могут возникнуть при дефиците витамина D, объяснила Хачмафова.