Врач назвала первые признаки дефицита витаминов

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Нетипичная усталость, нарушения сна и повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям могут свидетельствовать о дефиците витаминов, рассказала РИА Новости заведующая филиалом "Октябрьская" Красногорской больницы, врач-терапевт Нафисет Хачмафова.

"Первый признак дефицита витаминов — нетипичная усталость. К примеру, вы выполняете тот же объем работ в офисе, но сил с каждым разом все меньше, а настроение все хуже. Также могут возникать раздражительность, нарушения сна и повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям", — сказала она.

Отдельно врач выделила признаки нехватки определенных витаминов. Так, по словам Хачмафовой, недостаток витамина A приводит к сухости кожи и глаз, трещинам на губах и в уголках рта. Недостаток витамина группы В может стать причиной выпадения волос, ломкости ногтей и дерматита.