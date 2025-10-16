Рейтинг@Mail.ru
03:17 16.10.2025 (обновлено: 11:55 16.10.2025)
Врач назвала первые признаки дефицита витаминов
Нетипичная усталость, нарушения сна и повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям могут свидетельствовать о дефиците витаминов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2025
Новости
© Depositphotos.com / lecicКомплекс витаминов
Комплекс витаминов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Depositphotos.com / lecic
Комплекс витаминов. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Нетипичная усталость, нарушения сна и повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям могут свидетельствовать о дефиците витаминов, рассказала РИА Новости заведующая филиалом "Октябрьская" Красногорской больницы, врач-терапевт Нафисет Хачмафова.
"Первый признак дефицита витаминов — нетипичная усталость. К примеру, вы выполняете тот же объем работ в офисе, но сил с каждым разом все меньше, а настроение все хуже. Также могут возникать раздражительность, нарушения сна и повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям", — сказала она.
Отдельно врач выделила признаки нехватки определенных витаминов. Так, по словам Хачмафовой, недостаток витамина A приводит к сухости кожи и глаз, трещинам на губах и в уголках рта. Недостаток витамина группы В может стать причиной выпадения волос, ломкости ногтей и дерматита.
Бледность кожи, слабость, одышка при небольшой нагрузке сигнализируют о недостатке фолиевой кислоты и витамина B12, иначе это приведет к анемии. А снижение физической выносливости, боли в мышцах и суставах, перепады настроения и нарушения сна могут возникнуть при дефиците витамина D, объяснила Хачмафова.
