Врач рассказала о вреде пальмового масла - РИА Новости, 16.10.2025
02:36 16.10.2025
Врач рассказала о вреде пальмового масла
Врач рассказала о вреде пальмового масла
Употребление пальмового масла, богатого насыщенными жирами, может привести к развитию атеросклероза, артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний
здоровье - общество, московская область (подмосковье), госдума рф
Врач рассказала о вреде пальмового масла

Врач Якимова: употребление пальмового масла приведет к развитию атеросклероза

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Употребление пальмового масла, богатого насыщенными жирами, может привести к развитию атеросклероза, артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Анастасия Якимова.
Госдума может предложить правительству ограничить использование пальмового масла в детском питании, соответствующий проект обращения внесен на рассмотрение комитетом ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
"В пальмовом масле много насыщенных жиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и способствуют развитию атеросклероза, артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это касается рафинированного масла, которое проходит высокотемпературную обработку — в процессе образуются вредные трансжиры и оксидированные соединения, негативно влияющие на сосуды и печень", - сказала Якимова.
По словам врача, чрезмерное употребление пальмового масла, часто встречающегося в составе сладостей, выпечки и детского питания, может привести к избыточному весу, нарушениям обмена веществ и увеличению риска диабета второго типа.
"Если говорить о профилактике, то вред пальмового масла в основном связан не с единичным употреблением, а с систематическим избытком в рационе. Поэтому стоит внимательно читать состав продуктов и отдавать предпочтение тем, где используются натуральные растительные масла — оливковое, подсолнечное, льняное", - отметила Якимова.
Врач также отметила, что рацион, богатый овощами, рыбой и цельнозерновыми продуктами, поможет компенсировать возможные негативные последствия употребления пальмового масла и сохранить здоровье сердца и сосудов.
