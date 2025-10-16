Врач рассказала о вреде пальмового масла

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Употребление пальмового масла, богатого насыщенными жирами, может привести к развитию атеросклероза, артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Анастасия Якимова.

Госдума может предложить правительству ограничить использование пальмового масла в детском питании, соответствующий проект обращения внесен на рассмотрение комитетом ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

"В пальмовом масле много насыщенных жиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и способствуют развитию атеросклероза, артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это касается рафинированного масла, которое проходит высокотемпературную обработку — в процессе образуются вредные трансжиры и оксидированные соединения, негативно влияющие на сосуды и печень", - сказала Якимова.

По словам врача, чрезмерное употребление пальмового масла, часто встречающегося в составе сладостей, выпечки и детского питания, может привести к избыточному весу, нарушениям обмена веществ и увеличению риска диабета второго типа.

"Если говорить о профилактике, то вред пальмового масла в основном связан не с единичным употреблением, а с систематическим избытком в рационе. Поэтому стоит внимательно читать состав продуктов и отдавать предпочтение тем, где используются натуральные растительные масла — оливковое, подсолнечное, льняное", - отметила Якимова.