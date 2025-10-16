Рейтинг@Mail.ru
16.10.2025

Дмитриев: Ближний Восток и Азия готовы инвестировать энергопроекты России
15:30 16.10.2025
Дмитриев: Ближний Восток и Азия готовы инвестировать энергопроекты России
Дмитриев: Ближний Восток и Азия готовы инвестировать энергопроекты России
Дмитриев: Ближний Восток и Азия готовы инвестировать энергопроекты России
Ближний Восток и Азия готовы инвестировать в российские энергопроекты, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента... РИА Новости, 16.10.2025
экономика
ближний восток
азия
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
ближний восток
азия
россия
экономика, ближний восток, азия, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Ближний Восток, Азия, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев: Ближний Восток и Азия готовы инвестировать энергопроекты России

Дмитриев: Ближний Восток и Азия готовы инвестировать в российские энергопроекты

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ближний Восток и Азия готовы инвестировать в российские энергопроекты, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы работаем со многими партнерами, Ближний Восток, Азия, они все готовы инвестировать в наши энергетические проекты. Многие проекты как раз, может быть, они до сих пор еще ждут одобрения, чтобы они заходили в них. Но, безусловно, интерес такой есть", - сказал Дмитриев на пленарной сессии Российской энергетической недели.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Создавая энергетику будущего вместе в рамках международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Россия предлагает дружественным странам сотрудничество в ТЭК, заявил Путин
ЭкономикаБлижний ВостокАзияРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
