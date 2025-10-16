https://ria.ru/20251016/vostok-2048640513.html
Дмитриев: Ближний Восток и Азия готовы инвестировать энергопроекты России
Ближний Восток и Азия готовы инвестировать в российские энергопроекты, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T15:30:00+03:00
2025-10-16T15:30:00+03:00
2025-10-16T15:30:00+03:00
Дмитриев: Ближний Восток и Азия готовы инвестировать в российские энергопроекты