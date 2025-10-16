https://ria.ru/20251016/vostok-2048618654.html
Путин рассказал, где еще появится атомная генерация
Путин рассказал, где еще появится атомная генерация - РИА Новости, 16.10.2025
Путин рассказал, где еще появится атомная генерация
Атомная генерация появится на Дальнем Востоке и в Сибири, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:38:00+03:00
2025-10-16T14:38:00+03:00
2025-10-16T15:00:00+03:00
дальний восток
россия
владимир путин
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048612429_0:670:1776:1669_1920x0_80_0_0_dfec8779539dd6f92b8f972c66c861cf.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048618156.html
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048612429_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_13ff7c73560aaf03e9248759d052be1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, россия, владимир путин, российская энергетическая неделя — 2025
Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, Российская энергетическая неделя — 2025
Путин рассказал, где еще появится атомная генерация
Путин: на Дальнем Востоке и в Сибири появится атомная генерация