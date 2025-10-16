https://ria.ru/20251016/volodin-2048596646.html
Володин призвал запретить пальмовое масло в детских продуктах
Володин призвал запретить пальмовое масло в детских продуктах - РИА Новости, 16.10.2025
Володин призвал запретить пальмовое масло в детских продуктах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал запретить использование пальмового масла в детских продуктах. РИА Новости, 16.10.2025
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал запретить использование пальмового масла в детских продуктах.
"Сложившиеся конструктивные отношения позволяют нам надеяться, что этот вопрос будет взят на контроль лично председателем правительства и мы от него, так же как и ранее по обращениям, получим ответ, позволяющий надеяться, что порядок в этой сфере будет наведен", — сказал он на пленарном заседании.
Применение пальмового масла нужно также запретить в молоке и кондитерских продуктах, добавил Володин.
приняла соответствующее обращение к премьеру Михаилу Мишустину
, которое внесли в начале недели.
Депутаты отметили недостаточный контроль за качеством продукта, а также обратили внимание на участившиеся случаи обмана потребителей. Согласно документу, массовое использование пальмового масла имеет целый ряд негативных последствий не только для населения, но и для отечественного АПК. Госдума просит правительство рассмотреть в том числе введение соответствующих акцизов.