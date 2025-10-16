Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал запретить пальмовое масло в детских продуктах - РИА Новости, 16.10.2025
13:11 16.10.2025 (обновлено: 14:12 16.10.2025)
Володин призвал запретить пальмовое масло в детских продуктах
вячеслав володин, госдума рф, экономика, михаил мишустин
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Экономика, Михаил Мишустин
© Getty Images / SuriyaDesatitБутылки с пальмовым маслом на прилавке магазина
Бутылки с пальмовым маслом на прилавке магазина. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал запретить использование пальмового масла в детских продуктах.
"Сложившиеся конструктивные отношения позволяют нам надеяться, что этот вопрос будет взят на контроль лично председателем правительства и мы от него, так же как и ранее по обращениям, получим ответ, позволяющий надеяться, что порядок в этой сфере будет наведен", — сказал он на пленарном заседании.

Пальмовое масло - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Россия сократила ввоз пальмового масла до минимума за десять лет
18 марта, 13:04
Применение пальмового масла нужно также запретить в молоке и кондитерских продуктах, добавил Володин.
Госдума приняла соответствующее обращение к премьеру Михаилу Мишустину, которое внесли в начале недели.
Депутаты отметили недостаточный контроль за качеством продукта, а также обратили внимание на участившиеся случаи обмана потребителей. Согласно документу, массовое использование пальмового масла имеет целый ряд негативных последствий не только для населения, но и для отечественного АПК. Госдума просит правительство рассмотреть в том числе введение соответствующих акцизов.
Пальмовое масло - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Врач рассказала о вреде пальмового масла
02:36
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
