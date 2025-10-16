Латвия встает на путь нацистской Германии, заявил Володин

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Латвия действиями в отношении граждан РФ встает на путь нацистской Германии, политикам других стран пора просыпаться, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Поэтому надо просыпаться политикам других государств, понимая, к чему это может привести", - подчеркнул Володин.