Латвия встает на путь нацистской Германии, заявил Володин
Латвия действиями в отношении граждан РФ встает на путь нацистской Германии, политикам других стран пора просыпаться, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 16.10.2025
в мире
