Латвия встает на путь нацистской Германии, заявил Володин - РИА Новости, 16.10.2025
12:58 16.10.2025
Латвия встает на путь нацистской Германии, заявил Володин
Латвия действиями в отношении граждан РФ встает на путь нацистской Германии, политикам других стран пора просыпаться, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 16.10.2025
Латвия встает на путь нацистской Германии, заявил Володин

Володин: Латвия в отношении россиян встает на путь нацистской Германии

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Латвия действиями в отношении граждан РФ встает на путь нацистской Германии, политикам других стран пора просыпаться, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла заявление о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.
"Латвия встает на путь нацистской Германии. Преследует людей за инакомыслие, высылает престарелых, стариков", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что это то же самое, что делал Гитлер, но молчала Европа, а потом фашизм постучался в каждую из этих стран.
"Поэтому надо просыпаться политикам других государств, понимая, к чему это может привести", - подчеркнул Володин.
Григорий Еременко - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Выдворенный из Латвии пенсионер призвал Путина быть жестче
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
