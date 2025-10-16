Володин назвал выдворение россиян из Латвии геноцидом

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ситуация с выселением граждан РФ в Латвии является геноцидом, Госдума должна занять жесткую позицию, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума в четверг на пленарном заседании приняла заявление о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан. Документ подготовлен по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.
"Что происходит в Европе? Не просто людей, которые не сдали языковый экзамен, выселяют пенсионного возраста, а выселяют нелояльных. Там есть примеры, когда поэтесса, женщина сдала экзамен по языку, но при этом выступала за запрет сноса памятников нашим воинам, погибшим в Латвии. Ее с мужем выслали. Вдумайтесь, что происходит. Это геноцид. И, конечно, нам с вами надо занять жесткую... позицию", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.