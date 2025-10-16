Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал выдворение россиян из Латвии геноцидом - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 16.10.2025 (обновлено: 12:44 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/volodin-2048589450.html
Володин назвал выдворение россиян из Латвии геноцидом
Володин назвал выдворение россиян из Латвии геноцидом - РИА Новости, 16.10.2025
Володин назвал выдворение россиян из Латвии геноцидом
Ситуация с выселением граждан РФ в Латвии является геноцидом, Госдума должна занять жесткую позицию, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T12:38:00+03:00
2025-10-16T12:44:00+03:00
латвия
госдума рф
в мире
вячеслав володин
россия
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_0:61:1500:905_1920x0_80_0_0_884fa8bc032d7c15b0eba16be87c98a1.jpg
https://ria.ru/20251016/volodin-2048589854.html
латвия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0a4acc5541ec1a031ac3f7988d1c28be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия, госдума рф, в мире, вячеслав володин, россия, европа
Латвия, Госдума РФ, В мире, Вячеслав Володин, Россия, Европа
Володин назвал выдворение россиян из Латвии геноцидом

Володин: ГД должна занять жесткую позицию по ситуации с Латвией

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ситуация с выселением граждан РФ в Латвии является геноцидом, Госдума должна занять жесткую позицию, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума в четверг на пленарном заседании приняла заявление о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан. Документ подготовлен по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.
"Что происходит в Европе? Не просто людей, которые не сдали языковый экзамен, выселяют пенсионного возраста, а выселяют нелояльных. Там есть примеры, когда поэтесса, женщина сдала экзамен по языку, но при этом выступала за запрет сноса памятников нашим воинам, погибшим в Латвии. Ее с мужем выслали. Вдумайтесь, что происходит. Это геноцид. И, конечно, нам с вами надо занять жесткую... позицию", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Володин выразил надежду, что Латвия ознакомится с заявлением Госдумы
12:40
 
ЛатвияГосдума РФВ миреВячеслав ВолодинРоссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала