Рейтинг@Mail.ru
Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/voenkor-2048732881.html
Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости
Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости - РИА Новости, 16.10.2025
Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, а также ранением... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T22:15:00+03:00
2025-10-16T22:15:00+03:00
в мире
запорожская область
юрий войткевич
дмитрий рогозин
иван зуев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048721263_0:177:640:537_1920x0_80_0_0_91a23e3c879f490567f533bd7b43467a.jpg
https://ria.ru/20251016/voenkor-2048721441.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048721263_0:117:640:597_1920x0_80_0_0_395228a48a4e005fa419c9001ba6c286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, юрий войткевич, дмитрий рогозин, иван зуев
В мире, Запорожская область, Юрий Войткевич, Дмитрий Рогозин, Иван Зуев
Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости

Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Зуева

© РИА НовостиВоенкор Иван Зуев
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости
Военкор Иван Зуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, а также ранением другого военкора агентства Юрия Войткевича, подчеркнув, что без работы военных корреспондентов никто не знал бы правды об СВО.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
"Искренне соболезную. Помню, ребята к нам приезжали, поддерживали. Работа военкоров героическая. Всё время в пекло лезут. Без них никто бы не знал всей правды об этой войне, во многом гражданской. Царствие небесное! Светлой памяти о тебе, Иван", - написал он в Telegram-канале.
Также Рогозин пожелал выздоровления Юрию Войткевичу.
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Запорожской области погиб военкор РИА Новости Иван Зуев
Вчера, 21:10
 
В миреЗапорожская областьЮрий ВойткевичДмитрий РогозинИван Зуев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала