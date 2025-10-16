Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, а также ранением другого военкора агентства Юрия Войткевича, подчеркнув, что без работы военных корреспондентов никто не знал бы правды об СВО.