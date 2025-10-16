https://ria.ru/20251016/voenkor-2048731364.html
Киселев назвал погибшего военкора РИА Новости Зуева талантливым журналистом
Киселев назвал погибшего военкора РИА Новости Зуева талантливым журналистом - РИА Новости, 16.10.2025
Киселев назвал погибшего военкора РИА Новости Зуева талантливым журналистом
Военкор Иван Зуев был мужественным, смелым и талантливым журналистом, погиб смертью храбрых при выполнении редакционного задания, заявил РИА Новости генеральный РИА Новости, 16.10.2025
