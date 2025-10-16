Рейтинг@Mail.ru
Киселев назвал погибшего военкора РИА Новости Зуева талантливым журналистом - РИА Новости, 16.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 16.10.2025
Киселев назвал погибшего военкора РИА Новости Зуева талантливым журналистом
Киселев назвал погибшего военкора РИА Новости Зуева талантливым журналистом
Военкор Иван Зуев был мужественным, смелым и талантливым журналистом, погиб смертью храбрых при выполнении редакционного задания, заявил РИА Новости генеральный РИА Новости, 16.10.2025
Киселев назвал погибшего военкора РИА Новости Зуева талантливым журналистом

Киселев: военкор РИА Новости Иван Зуев пал смертью храбрых

© РИА НовостиВоенкор Иван Зуев
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости
Военкор Иван Зуев. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Военкор Иван Зуев был мужественным, смелым и талантливым журналистом, погиб смертью храбрых при выполнении редакционного задания, заявил РИА Новости генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Иван пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ. Он был мужественным и талантливым, смелым журналистом, сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта. Мы позаботимся о его родных и близких и, конечно же, сохраним память о нашем товарище", - сказал Киселев.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
"К сожалению, это уже третий военкор нашего агентства, кто погиб от рук киевского режима. В 2014 году на Донбассе погиб наш фотокорреспондент Андрей Стенин, а в 2023-м - в Запорожской области друг и земляк Ивана Ростислав Журавлев", - отметил Киселев.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьДонбассДмитрий КиселевИван ЗуевЮрий ВойткевичВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
