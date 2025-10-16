БАЛИЦКИЙ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ, БЛИЗКИМ, КОЛЛЕГАМ И ДРУЗЬЯМ ВОЕНКОРА РИА НОВОСТИ ИВАНА ЗУЕВА, ПОГИБШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ УДАРА ДРОНА ВСУ
Балицкий выразил соболезнования родным погибшего военкора Зуева
2025-10-16T21:37:00+03:00
вооруженные силы украины
вооруженные силы украины
Вооруженные силы Украины
Балицкий выразил соболезнования родным погибшего военкора РИА Новости Зуева
Военкор Иван Зуев. Архивное фото
