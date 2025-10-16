https://ria.ru/20251016/voenkor-2048721441.html
В Запорожской области погиб военкор РИА Новости Иван Зуев
Кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым
РИА Новости публикует кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым.
Авдеевка, май 2024 года.
Дмитрий Киселев: "Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте"
"Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте", - сказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия 24".
Коллектив медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит РИА Новости, приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибшего военкора Ивана Зуева.
Тяжелораненому военному корреспонденту РИА Новости Юрию Войткевичу проводят операцию, после этого его доставят в Москву, сообщил Киселев.
В Запорожской области погиб военкор РИА Новости Иван Зуев
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области, его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.
Иван умер при выполнении журналистского задания из-за удара украинского беспилотника.
Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник выразил уверенность, что Россия очень скоро установит данные оператора ВСУ, атаковавшего военкоров, и он понесет наказание.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента.
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.
"Иван пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ. Он <...> сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта. Мы позаботимся о его родных и близких и, конечно же, сохраним память о нашем товарище", — подчеркнул Киселев.
Он также выразил благодарность Минобороны за спасение тяжелораненого корреспондента.
Войткевичу провели операцию, она прошла успешно. Он в стабильном состоянии, позднее его должны доставить в Москву.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления пострадавшему военкору.
Юрий Войткевич длительное время трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Коллектив медиагруппы "Россия сегодня" приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана. Вместе с тем желаем скорейшего выздоровления нашему коллеге Юре.
От рук киевского режима также погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин
и Ростислав Журавлев
.