В Запорожской области погиб военкор РИА Новости Иван Зуев

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области, его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.

Иван умер при выполнении журналистского задания из-за удара украинского беспилотника.

Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник выразил уверенность, что Россия очень скоро установит данные оператора ВСУ, атаковавшего военкоров, и он понесет наказание.

Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента.

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.

« "Иван пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ. Он <...> сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта. Мы позаботимся о его родных и близких и, конечно же, сохраним память о нашем товарище", — подчеркнул Киселев.

Он также выразил благодарность Минобороны за спасение тяжелораненого корреспондента.

Войткевичу провели операцию, она прошла успешно. Он в стабильном состоянии, позднее его должны доставить в Москву.

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления пострадавшему военкору.

Юрий Войткевич длительное время трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Коллектив медиагруппы "Россия сегодня" приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана. Вместе с тем желаем скорейшего выздоровления нашему коллеге Юре.