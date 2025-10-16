Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области погиб военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 16.10.2025 (обновлено: 04:49 17.10.2025)
https://ria.ru/20251016/voenkor-2048721441.html
В Запорожской области погиб военкор РИА Новости Иван Зуев
В Запорожской области погиб военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 17.10.2025
В Запорожской области погиб военкор РИА Новости Иван Зуев
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области, его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-16T21:10:00+03:00
2025-10-17T04:49:00+03:00
запорожская область
андрей стенин
ростислав журавлев
происшествия
специальная военная операция на украине
россия
иван зуев
юрий войткевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048721263_0:177:640:537_1920x0_80_0_0_91a23e3c879f490567f533bd7b43467a.jpg
https://ria.ru/20251016/zuev-2048735381.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым
РИА Новости публикует кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым. Авдеевка, май 2024 года.
2025-10-16T21:10
true
PT0M10S
Дмитрий Киселев: "Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте"
"Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте", - сказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия 24". Коллектив медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит РИА Новости, приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибшего военкора Ивана Зуева. Тяжелораненому военному корреспонденту РИА Новости Юрию Войткевичу проводят операцию, после этого его доставят в Москву, сообщил Киселев.
2025-10-16T21:10
true
PT2M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048721263_0:117:640:597_1920x0_80_0_0_395228a48a4e005fa419c9001ba6c286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, андрей стенин, ростислав журавлев, происшествия, россия, иван зуев, юрий войткевич
Запорожская область, Андрей Стенин, Ростислав Журавлев, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Россия, Иван Зуев, Юрий Войткевич
В Запорожской области погиб военкор РИА Новости Иван Зуев

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб при выполнении журналистского задания

© РИА НовостиВоенкор Иван Зуев
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости
Военкор Иван Зуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области, его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.
Иван умер при выполнении журналистского задания из-за удара украинского беспилотника.
Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник выразил уверенность, что Россия очень скоро установит данные оператора ВСУ, атаковавшего военкоров, и он понесет наказание.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента.
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и корреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Иван Зуев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев (слева) и корреспондент Международной медиагруппы Россия сегодня Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и корреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Иван Зуев
«
"Иван пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ. Он <...> сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта. Мы позаботимся о его родных и близких и, конечно же, сохраним память о нашем товарище", — подчеркнул Киселев.
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Пал смертью храбрых: погиб военкор Иван Зуев
Вчера, 22:33
Он также выразил благодарность Минобороны за спасение тяжелораненого корреспондента.
Войткевичу провели операцию, она прошла успешно. Он в стабильном состоянии, позднее его должны доставить в Москву.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления пострадавшему военкору.
Юрий Войткевич длительное время трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Коллектив медиагруппы "Россия сегодня" приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана. Вместе с тем желаем скорейшего выздоровления нашему коллеге Юре.
От рук киевского режима также погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьАндрей СтенинРостислав ЖуравлевПроисшествияРоссияИван ЗуевЮрий Войткевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала