Рейтинг@Mail.ru
В Приморском крае автобус наехал на пенсионерку - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/vladivostok-2048547168.html
В Приморском крае автобус наехал на пенсионерку
В Приморском крае автобус наехал на пенсионерку - РИА Новости, 16.10.2025
В Приморском крае автобус наехал на пенсионерку
Автобус наехал на 66-летнюю пенсионерку в Приморском крае, ее доставили в больницу, сообщает в четверг УМВД России по региону. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T10:12:00+03:00
2025-10-16T10:12:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
русский (остров)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20251016/peterburg-2048545371.html
россия
приморский край
русский (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, русский (остров)
Происшествия, Россия, Приморский край, Русский (остров)
В Приморском крае автобус наехал на пенсионерку

Во Владивостоке автобус наехал на пенсионерку

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - РИА Новости. Автобус наехал на 66-летнюю пенсионерку в Приморском крае, ее доставили в больницу, сообщает в четверг УМВД России по региону.
"Водитель рейсового пассажирского автобуса ZHONGTONG отъезжал от остановки общественного транспорта со стороны улицы Русской в направлении Енисейской. В это время 66-летняя женщина-пешеход упала при попытке забраться в отъезжающий автобус, дверь которого была открыта. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция Владивостока устанавливает обстоятельства ДТП с участием автобуса, которое произошло в Советском районе. Водитель автобуса имеет шестилетний стаж управления транспортным средством и не подвергался административной ответственности за нарушения правил дорожного движения в 2025 году.
По факту происшествия составлен административный материал по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
Сотрудники полиции также проверят автотранспортное предприятие.
Пассажиры на станции метро в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В метро в Петербурге произошел сбой в движении поездов
09:59
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайРусский (остров)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала