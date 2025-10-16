В Приморском крае автобус наехал на пенсионерку

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - РИА Новости. Автобус наехал на 66-летнюю пенсионерку в Приморском крае, ее доставили в больницу, сообщает в четверг УМВД России по региону.
"Водитель рейсового пассажирского автобуса ZHONGTONG отъезжал от остановки общественного транспорта со стороны улицы Русской в направлении Енисейской. В это время 66-летняя женщина-пешеход упала при попытке забраться в отъезжающий автобус, дверь которого была открыта. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция Владивостока устанавливает обстоятельства ДТП с участием автобуса, которое произошло в Советском районе. Водитель автобуса имеет шестилетний стаж управления транспортным средством и не подвергался административной ответственности за нарушения правил дорожного движения в 2025 году.
По факту происшествия составлен административный материал по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
Сотрудники полиции также проверят автотранспортное предприятие.